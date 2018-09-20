Daily Telegraph: Порошенко подал в суд на BBC за клевету

Президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на британский телеканал BBC за клевету в новостном репортаже, в котором говорилось о том, что он тайно заплатил по меньшей мере $400 тыс. за встречу с Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, в иске говорится, что обвинение наносит особый удар по репутации президента Украины, потому что он активно продвигает антикоррупционную кампанию внутри страны.

Президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на канал BBC за клевету в новостном репортаже, в котором говорилось о том, что он тайно заплатил по меньшей мере $400 тыс. за встречу с Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

Адвокаты украинского президента заявляют, что обвинения ложны и «до глубины ударяют по его чести и достоинству».

В репортаже BBC утверждается, что посредники, действовавшие от лица Порошенко, осуществили тайный платёж Майклу Коэну, который тогда был личным адвокатом Трампа, с тем чтобы организовать переговоры между двумя лидерами.

Отмечается, что через официальные каналы Порошенко мог добиться лишь «неприлично коротких нескольких минут светской беседы и рукопожатия», но украинскому президенту этого было мало, пишет британское издание.

Адвокаты Порошенко заявили, что это обвинение наносит особый вред репутации президента Украины, потому что он активно продвигает антикоррупционную кампанию внутри страны.

Репутация Порошенко «серьёзно пострадала», а сам он испытал «сильное потрясение и дискомфорт», говорится в иске. В нём также указано, что у BBC нет «никаких доказательств проведения какого-либо платежа или тайных переговоров».

Канал BBC отказался публиковать исправления или извинения, а репортаж до сих пор доступен для просмотра на сайте BBC, отмечает The Daily Telegraph.