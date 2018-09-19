Independent: через четыре года после «майдана» эра правосудия и прозрачности на Украине так и не наступила

Несмотря на требования Международного валютного фонда, на Украине продолжает господствовать коррупция, пишет The Independent. Кроме того, под угрозой оказалась и украинская журналистика.

Европейский суд по правам человека, возможно, станет участником одного дела, которое окажет глубокое воздействие на свободу СМИ на Украине и на усилия по борьбе с повальной коррупцией, царящей в стране через четыре года после «революции», которая должна была ознаменовать начало новой эры прозрачности и правосудия.

Во вторник сотрудница «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа»* Наталья Седлецкая, занимающаяся проведением журналистских расследований, в Апелляционном суде Киева попыталась добиться отмены постановления Печерского суда, в рамках которого Генпрокуратуре страны был предоставлен доступ к данным её мобильного телефона за последние 17 месяцев. Этот шаг украинских правоохранителей ранее подвергся резкому осуждению со стороны официальных лиц США и Евросоюза.

ЕС выразил серьёзную обеспокоенность по поводу «защиты источников информации журналистов», указав на то, что СМИ «вносят значительный вклад в борьбу с коррупцией на Украине».

В ОБСЕ подчеркнули, что «журналисты, занимающиеся расследованиями, играют в обществе важную роль надзорного органа».

Между тем украинское правительство заявляет о своём намерении довести дело до конца. Генпрокурор Юрий Луценко добивался схожего постановления по другой журналистке — Кристине Бердинских.

В результате, хотя Апелляционный суд Киева признал, что изначальное постановление Печерского суда давало правоохранителям слишком широкие полномочия, он вынес решение о том, что Генпрокуратуре будет предоставлен доступ к данным телефона Седлецкой.

Теперь она и её адвокаты подумывают обратиться в ЕСПЧ. Как поясняет издание, вся эта активность украинских властей нацелена на то, чтобы собрать доказательства против главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника, которого обвиняют в передаче журналистам информации о высокопоставленных чиновниках, обвиняемых в коррупции.

Для Украины вопрос борьбы с коррупцией крайне важен, поскольку стране для того, чтобы держаться на плаву, нужны масштабные международные вливания финансов. МВФ, между тем, обвиняет правительство Петра Порошенко в том, что несмотря на укоренившуюся в стране коррупцию, которая мешает притоку иностранных инвестиций и лишает Украину 2% ежегодного экономического прироста, Киев не предпринимает достаточных усилий для искоренения этой проблемы.

В ежегодном индексе восприятия коррупции, составляемом организацией Transparency International, Украина занимает, как утверждается в статье, 137-е место.

Очередной транш от МВФ, который Киев может получить в рамках программы по предоставлению Украине кредита в размере $17,6 млрд, будет переведён ей только после того, как украинские власти, среди прочего, согласятся на создание независимого антикоррупционного суда, свободного от политических вмешательств.

Парламент принял закон об учреждении этого суда, но при этом внёс поправку, согласно которой апелляция по делам будет проводиться в рамках существующей судебной системы.

В конце концов в дело вмешался МВФ. Директор-распорядитель фонда Кристин Лагард сообщила о том, что у неё состоялась беседа с Петром Порошенко.

«Мы сошлись на том, что сейчас важно, чтобы парламент восстановил требование, согласно которому антикоррупционный суд будет рассматривать все дела, находящиеся в его юрисдикции», — заявила она.

Между тем необычайный уровень хищений и мошенничества на суммы в десятки миллионов долларов настроил друг против друга украинских министров и чиновников, в том числе из числа правоохранителей, которые теперь выступают друг против друга со встречными обвинениями. При этом за четыре года после протестов на Майдане на Украине были убиты десять журналистов, отмечает The Independent.

* Radio Free Europe / Radio Liberty — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.