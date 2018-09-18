Обозреватель: украинский генерал рассказал, как азовская база заставит Россию «убраться из Донбасса и Крыма»

Военно-морская база Украины в Азовском море станет серьёзным оппонентом России, уверен генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан. Как рассказал он в комментарии «Обозревателю», это приведёт к тому, что «агрессивный террористический сосед» будет вынужден пойти на уступки и сесть за стол переговоров.
У Украины есть возможности построить военно-морскую базу в Азовском море, которая станет серьёзным оппонентом России и заставит её пойти на уступки. Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан.
«Россия там создала свою корабельно-катерную группу, которая насчитывает 40 единиц техники на вооружении, а также ракеты типа американских «Томагавк», под названием «Калибр». Россия укрепляет свои милитаристские возможности, и не исключается возможность или попытка осуществить десант на украинское побережье Азовского моря в районе Мариуполя или Бердянска», — считает он.
По его словам, меры по военному укреплению украинского побережья Азовского моря предпринимались и раньше, и о создании военно-морской базы говорилось ещё месяц назад.
«Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военно-морской базы, которая будет серьёзным оппонентом России в Азовском море и приведёт к тому, что наш агрессивный, террористический сосед вынужден будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров и в контексте тех же минских договорённостей и международного права решить те вопросы, которые существуют. Главное — убраться из Донбасса и Крыма», — считает генерал-лейтенант.
Богдан согласен, что мощность российского флота гораздо больше украинского, однако из-за мелководья в Азовском море Москва не сможет использовать свои силы на полную мощность.
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