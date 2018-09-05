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СТРАНА.ua: Климкин намерен провести границу с Россией по Азовскому морю

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина собирается установить морскую границу с Россией по акватории Азовского моря. Как пишет «СТРАНА.ua», по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, данная инициатива поможет Киеву в судебных исках против Москвы.
СТРАНА.ua: Климкин намерен провести границу с Россией по Азовскому морю
Reuters

Украина инициирует вопрос о признании Азовского моря территориальным и проведении в акватории границы с Россией. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы пытаемся сейчас сконцентрировать наших партнёров на то, чтобы политически и юридически Азовское море было признано обычным территориальным морем в противовес тем манипуляциям, спекуляции, о которых говорится», — заявил Климкин. 
 
Он добавил, что Украина собирается установить морскую границу с Россией и использовать эту инициативу в судебных делах. 
 
«Мы сначала доведём дело с нашим арбитражным иском в рамках Конвенции по морскому праву, получим чёткие юридические выводы, а потом будем работать по логике обычного, нормального территориального моря, когда и Азовское море, и Керченский пролив собой представляют международное пространство. И над этим сейчас работаем», — отметил глава внешнеполитического ведомства. 
 
Кроме того, Климкин заявил о необходимости развития военного присутствия украинской стороны на побережье Азовского моря.
 
«Противодесантные действия и дальнейшее присутствие в Азовском море. Мы его должны развивать. Без этого, конечно, не победим», — подчеркнул министр. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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