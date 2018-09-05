NTD: британцы в седьмой раз выбрали самую прекрасную русалку
Русалки в ярких нарядах собрались на пляже в британском городке Бексхилл. Здесь в 7-й раз проходит Фестиваль моря, леди всех возрастов соперничают за титул «Лучшая русалка».
Русалки в ярких нарядах собрались на пляже в британском городке Бексхилл. Здесь в 7-й раз проходит Фестиваль моря, леди всех возрастов соперничают за титул «Лучшая русалка».
Самую большую тыкву, выставленную в «Аптекарском огороде» в Москве, внесли в Книгу рекордов России, сообщает m24.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен обсудить с индийскими коллегами вопрос закупки Индией российских зенитных ракетных систем С-400.
Стала известна стоимость билетов на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.
В период с 2014 по 2018 год сотрудники таможенной службы на территории аэропорта Домодедово предотвратили четыре попытки незаконного ввоза наркотического вещества диметилтриптамин (ДМТ) общим весом более 70 кг. Об этом RT сообщили представители Домодедовской таможни.
Французский защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго перенёс операцию в римской клинике «Вилла Стюарт» и теперь пропустит около шести месяцев.
В дорожно-транспортном происшествии с участием «скорой» в Удмуртии пострадали четыре человека, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на первый отдел управления ГИБДД МВД России по региону.
Школьники из России завоевали две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по информатике, сообщили в Министерстве просвещения.
В Министерстве иностранных дел России назвали неприемлемой тональность выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором она рассказала о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Марина Нурканова, мать водителя такси Владислава Смоленкова, погибшего после столкновения с внедорожником спикера городской думы Тюмени Дмитрия Еремеева, рассказала, что политик искренне раскаялся и попросил прощения. Кроме того, Нурканова призвала прекратить публичное обсуждение инцидента.
Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) считает, что в футбольном клубе «Ростов» могут быть против его концерта на стадионе «Ростов Арена» из-за личной неприязни.
Россельхознадзор принял решение ввести усиленный лабораторный контроль в отношении животноводческой продукции четырёх белорусских предприятий.
Полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов обратился в прокуратуру с просьбой пересмотреть приговор главе городской думы Тюмени Дмитрию Еремееву из-за общественного резонанса. Об этом сообщил заместитель Цуканова Борис Кириллов.
В пресс-службе Министерства культуры России подтвердили выдачу прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы» режиссёра Клаудио Поли, передаёт РИА Новости.
В Японии около 2,5 тыс. человек до сих пор находятся в затопленном в результате тайфуна «Джеби» аэропорту Кансай.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии.
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» приобрёл канадского защитника Коди Франсона, который ранее защищал цвета коллектива Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».
Вице-премьера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Тимофеева выписали из больницы, сообщили в Интерфакс со ссылкой на администрацию главы ДНР.
Футбольный клуб «Зенит» пригласил рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басту) на фестиваль уличной музыки, который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 23 сентября в преддверии матча «Зенит» — «Локомотив».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются бездоказательными.
«Газпром» заявил о строительстве 93% магистрального газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили вопросы национальной безопасности.
Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что может использовать только свой голос в автомобильном навигаторе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал заявления Лондона о наличии доказательств для предъявления обвинений двум гражданам России в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нехватка кадров — одна из важнейших проблем для развития экономики ФРГ.
Полузащитник сборной Англии по футболу и лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал, что во время чемпионата мира в России получил счастливый браслет от санкт-петербургского таксиста.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Сирии состоится «историческое событие» — международная конференция по беженцам.
Археологи в ходе раскопок в Выборгском замке обнаружили кирпич XVI века, на котором нарисовано поле для настольной игры.
Глава Чечни и почётный президент футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Рамзан Кадыров объявил имя нового главного тренера грозненского коллектива.
В Татарстане судебные приставы взыскали более 2 млрд рублей за январь — август 2018 года, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону.
Фейерверки в честь Дня города планируется запустить с 30 площадок в Москве, сообщает портал мэра и правительства.
В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении организатора подпольного казино, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
В Севастопольской бухте прошли учения Крымской военно-морской базы по противодействию подводным диверсантам.
В Москве планируется провести 150 бесплатных экскурсий 8 и 9 сентября в честь 871-летия столицы, сообщает портал мэра и правительства.
В пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» заявили, что надеются на мировое соглашение с «Яндексом» по иску о пиратском видеоконтенте.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об опасности для Украины разрыва договора о дружбе с Россией.
Менеджер российского боксёра Дениса Лебедева Вадим Корнилов рассказал о желании Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) провести поединок его клиента с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.
Ленинский районный суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере по предварительному сговору.
Руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США «манипулируют долларом, как хотят».
Предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о стремлении страны в Евросоюз и НАТО был поддержан комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Президент Российского союза химиков Виктор Иванов прокомментировал в разговоре с RT данные о веществе в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Шторм, получивший название «Гордон», ослаб и получил статус тропической депрессии, сообщает Национальная метеослужба США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона предоставить данные двух мужчин, которых Великобритания подозревает в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
На Украине группа активистов потребовала от оперной певицы Марии Максаковой, вдовы убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, покинуть страну.
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм объявил название созданного им клуба американской Главной лиги футбола (MLS).
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Бориса Грызлова о том, что Россия требует провести международное расследование убийства главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко.
В Министерстве иностранных дел России, комментируя удары ВКС по объектам террористов в Идлибе, заявили, что российская сторона будет действовать подобным образом и впредь. Там также отметили, что «мира с террористами быть не может».
Спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что в организации пообещали обсудить возможность международного расследования гибели главы ДНР Александра Захарченко, которое предложил провести представитель России Борис Грызлов.
Вице-премьер России Ольга Голодец пожелала удачи футболистам национальной команды на сборе в Новогорске.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к международному правозащитному сообществу с призывом защитить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который 5 сентября был госпитализирован из зала Херсонского городского суда.