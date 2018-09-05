NTD: британцы в седьмой раз выбрали самую прекрасную русалку

На 7-м Фестивале моря в британском Бексхилле из сотен участниц выбрали «лучшую русалку», которая вручную мастерила свой наряд полтора года. Организаторы фестиваля также учат всех детей и взрослых заботиться о чистоте океана: не выбрасывать пластик и не уносить с пляжа камни, которые оберегают морское побережье от эрозии, передаёт NTD.

Русалки в ярких нарядах собрались на пляже в британском городке Бексхилл. Здесь в 7-й раз проходит Фестиваль моря, леди всех возрастов соперничают за титул «Лучшая русалка».

Наряд морской красавицы может стоить сотни долларов. А вот Джолин своими руками создавала роскошный русалочий хвост. На это ушло полтора года. В итоге она и победила в конкурсе.

Организаторы фестиваля призывают всех заботиться о чистоте океана.

КЭРОЛ ГРИН, организатор фестиваля: Мы хотим рассказать каждому о сохранении морской среды. Хотя наш город маленький, но каждый небольшой городок влияет на жизнь океана. Поэтому все должны понимать, что делают — и избавляться от пластика, который попадает в моря и валяется на улицах.

Активисты также напоминают о том, что не нужно уносить с пляжей камни.

КЛЭР БЕРДЖЕСС, волонтёр: Мы призываем не брать камни с пляжа, они оберегают его от эрозии. У этих камней есть предназначение. Не уносите их, пожалуйста!

На фестивале можно раскрасить собранные на побережье камни — и отнести их обратно на пляж. Семилетний Гарри надеется, что его камешек попадёт в море и когда-нибудь окажется в Турции.

В прошлом году во время фестиваля жители Бексхилла попытались побить рекорд по самому большому числу русалок в одном месте. На пляже собрались 325 морских дев, однако организаторы пока не получили от Книги Гиннесса подтверждения о рекорде. В следующем году они хотят повторить попытку.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2018 года.