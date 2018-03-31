Daily Mail: самой взрослой Барби уже к 50, но своего Кена так и нет

Несмотря на все усилия в погоне за кукольной внешностью, самая взрослая Барби Великобритании, 47-летняя Рейчел Эванс так и не встретила своего Кена, пишет Daily Mail. Тем не менее, по словам Эванс, она не намерена понижать свои стандарты и соглашаться на меньшее, чем она заслуживает. Её идеал — Кен с накаченным прессом, который бы любил пластические операции и был умным.

Англичанка Рейчел Эванс, потратившая более £25 тыс. на пластические операции, для того чтобы стать самой взрослой Барби Великобритании, признаётся, что в свои 47 лет ей так и не удалось найти своего Кена, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что Эванс впервые прибегла к услугам пластического хирурга 17 лет назад, после того как столкнулась с тяжёлой депрессией из-за потери при родах одного из своих сыновей-близнецов и разрыва длительных отношений.

«Я не знала, как хочу выглядеть, и я не чувствовала себя комфортно в своей собственной коже», — отмечает Эванс, которая уверяет, что слоган кукол Барби «Ты можешь стать, кем захочешь!» помог ей справиться с депрессией и убедил сконцентрироваться на превращении себя в живую Барби.

«Во время моего превращения в Барби я поняла, что должна полюбить себя, прежде чем смогу полюбить кого-либо. Так что сейчас, когда я наконец стала уверенной в себе, я поняла, что пришло время найти Кена, чтобы завершить моё путешествие в качестве Барби», — приводит издание слова Эванс.

Эванс признаётся, что, несмотря на все усилия в погоне за внешностью куклы Барби, она неоднократно разочаровывалась в своих избранниках и часто чувствует себя одинокой, но в то же время не намерена «понижать свои высокие стандарты» и соглашаться на меньшее, чем на «Кена своей мечты, который должен быть идеальным».

При этом самая взрослая Барби Великобритании заявляет, что Кен её мечты должен обладать накаченным прессом и следить за своей внешностью, но в то же время быть умным и, конечно, поддерживать Эванс в её устремлениях, в том числе в погоне за кукольной внешностью. Кроме того, Эванс заявляет, что её избранник должен любить пластические операции, так как сама она не намерена останавливаться на достигнутом. «Даже когда мне будет 80 лет, у меня всё равно будут ботокс и филлеры, потому что я хочу быть идеальной», — заверяет Эванс.

«Я так много вложила в свой внешний вид, что не собираюсь соглашаться на меньшее, чем я заслуживаю, — и это Кен», — цитирует Daily Mail слова Эванс.