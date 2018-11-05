WiWo: санкции США против Ирана могут повысить цены на нефть до $100 за баррель

Нефтяное эмбарго США на иранскую нефть может поднять цену «чёрного золота» на уровень, близкий к историческому максимуму, сообщает Wirtschaftswoche. Уход с рынка иранских нефтяных поставщиков и действующие ограничения на добычу нефти стран ОПЕК будут играть определяющую роль в росте стоимости. Однако, как отмечает издание, США вряд ли удастся полностью остановить экспорт нефти из Исламской Республики, поскольку его объёмы слишком значительны

5 ноября в силу вступают санкции США против Ирана — особое место среди ограничительных мер занимает эмбарго на импорт иранской нефти, пишет Wirtschaftswoche. Эксперты предупреждают, что влияние этого решения на мировой рынок будет весьма значительным, особенно в свете того, что крупные нефтяные державы, такие как Россия и Саудовская Аравия, ограничивают свою добычу.

Эскалация ситуации началась в мае этого года, когда Дональд Трамп вышел из иранской ядерной сделки и пообещал новые «действенные» санкции против Исламской Республики, а именно, эмбарго на поставку нефти. Потенциальное исчезновение с рынка сотен тысяч тонн иранской нефти, вкупе с ограничениями на добычу, введёнными странами ОПЕК, рискует резко взвинтить уровень цен на «чёрное золото», заключает издание. Согласно экспертным оценкам Commerzbank, если на рынок в день будет поступать на 1 млн. баррелей иранской нефти меньше, то к 2019 году цена достигнет уровня в $100 за баррель. Многие биржевые игроки начали перестраховываться заранее, вкладываясь в сырую нефть, что привело к росту почти до $87 за баррель в начале октября нынешнего года.

При этом многие инвесторы не спешат следовать наиболее радикальным прогнозам по росту цены, потому что не верят в то, что экспорт нефти из Ирана возможно остановить полностью. Трамп, судя по всему, уверен в этом, однако иранские высокопоставленные лица заявляют об обратном. «Несмотря на санкции, мы будем поставлять не менее миллиона баррелей в день», — приводит издание слова вице-президента Эсхака Джахангири.

Wirtschaftswoche отмечает, что в правительстве США всё же осознают невозможность полного перекрытия иранского экспорта нефти, поэтому уже сейчас Вашингтон предоставляет исключения для ряда стран: для Ирака, Турции, а также, по слухам, Индии и Южной Кореи.

Ещё один фактор, который затрудняет прогнозы, заключается в том, что многие иранские нефтяные танкеры плавают с отключённой системой определения местоположения. Таким образом, пишет издание, Иран может поставлять свою нефть на склады в Индию и Китай — и она не будет учитываться при расчёте рыночных прогнозов.

Тем не менее, в конце статьи отмечается, что Китай уже готовится к эмбарго — по сравнению с тем же периодом прошлого года, Пекин снизил импорт иранской нефти на 34%.