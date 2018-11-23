Daily Sabah: Анкара отчитала ЕС за «недостаточную» поддержку в борьбе с терроризмом

На совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна ждёт от ЕС более конкретной поддержки в борьбе с экстремистами. По словам политика, некоторые члены блока делают недостаточно, чтобы противостоять террористическим группировкам, и предоставляют убежище противникам Анкары, передаёт Daily Sabah.

Анкара надеется, что Брюссель окажет ей более конкретную помощь в борьбе с различными экстремистскими группировками. Об этом на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Daily Sabah.

«Наше естественное право — ждать твёрдой поддержки со стороны ЕС, особенно в вопросе борьбы с терроризмом», — подчеркнул чиновник. Он похвалил Европейский суд за «примечательное решение» оставить Рабочую партию Курдистана (РПК) в списке террористических организаций.

Вместе с тем Чавушоглу назвал «неприемлемым» то, что РПК продолжает действовать в странах ЕС, демонстрируя свои флаги или символы. «Мы приветствуем меры, принятые в некоторых странах, включая Германию и Англию. Но мы считаем их недостаточными», — отметил министр.

С 1978 года РПК ведёт борьбу с турецким правительством и стремится создать независимое государство. Её атаки унесли жизни более 40 тыс. человек. Она внесена в список террористических организаций Турцией, США и Евросоюзом, поясняет издание.

Чавушоглу также раскритиковал членов ЕС, которые предоставили убежище последователям проповедника Фетхуллаха Гюлена. По мнению Анкары, именно участники этого «террористического» движения виновны в попытке организовать государственный переворот в Турции в 2016 году.

Могерини, в свою очередь, приветствовала попытки Турции ускорить политические реформы и таким образом укрепить отношения с европейским блоком. «Турция — страна-кандидат и ключевой стратегический партнёр ЕС. Наши связи чрезвычайно важны не только для ЕС и Турции, но для нашего региона и международной политики в целом», — объявила она.

Глава европейской дипломатии также воспользовалась случаем, чтобы поблагодарить Реджепа Тайипа Эрдогана за «ключевую роль, которую он сыграл для имплементации сочинского меморандума по Идлибу». По её словам, это соглашение, к которому турецкий президент пришёл со своим российским коллегой, помогло избежать крупный гуманитарный кризис и открыло политические перспективы для решения сирийского кризиса.