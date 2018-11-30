Haaretz: армия Израиля опровергла информацию о своём сбитом самолёте над Сирией

После того как сирийские источники распространили информацию о сбитом к югу от Дамаска израильском самолёте, ЦАХАЛ заявила, что эта информация недостоверна, сообщает Haaretz. Как отметили израильские военные, выпущенная сирийцами ракета не задела ни один воздушный объект страны и упала в районе Голанских высот.

Как сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности Сирии, в четверг 29 ноября силы Дамаска сбили израильский военный самолёт и четыре ракеты. Сами израильтяне настаивают, что информация неверна.

Haaretz напоминает, что по первоначальным данным сирийцев, противовоздушные силы страны сбили «вражеский объект» над населённым пунктом аль-Кисва, расположенным к югу от Дамаска. Саудовский канал Al-Arabiya также заявил, что израильские самолёты совершали удар по иранским позициям на юге страны. Силы сирийской оппозиции, находящиеся непосредственно в зоне конфликта, отметили, что неподалёку базируются представители союзного с Тегераном шиитского движения «Хезболла».

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что сирийская ракета упала в районе Голанских высот, снаряд пока ищут. Кроме того, военные утверждают, что сообщения о сбитом израильском самолёте или других воздушных объектах не соответствуют действительности.

С тех пор как два месяца назад российский самолёт был сбит над Сирией, Израиль «практически свёл к нулю» свои удары по Сирии, заявил бывший глава военной разведки Израиля (АМАН) генерал-майор Амос Ядлин. Также он отметил, что и Иран в последнее время меняет тактику, уменьшая своё присутствие на сирийской территории.

«Помимо того что русские злы на нас, думаю, они ещё и направили жёсткие предупреждения иранцам. Цель России заключается в стабилизации Сирии, а Иран этому мешал созданием своих ракетных объектов», — приводит Haaretz слова Ядлина.

Издание напоминает, что инцидент с российским самолётом спровоцировал усиления напряжённости в отношениях между Москвой и Израилем. С тех пор Россия проводит достаточно жёсткую линию в отношении военной активности израильских ВВС над территорией Сирии.