Jerusalem Post: C-400 — важный элемент российской военной дипломатии

Россия заявила о намерении отправить в Крым дополнительный зенитно-ракетный дивизион С-400, пишет The Jerusalem Post. По мнению издания, развёртывание этих комплексов, а также их продажа другим странам, в том числе союзникам США, — часть военной дипломатии Москвы, нацеленной на то, чтобы продемонстрировать российскую мощь.

После керченского кризиса, в рамках которого Россия задержала три украинских военных судна, обвинив их в нарушении российских границ, Москва заявила о намерении к концу года отправить в Крым зенитно-ракетный дивизион С-400, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на российские СМИ.

Наращивание военного присутствия в Крыму станет посланием не только для Украины, но и для Запада, говорится в статье.

Между тем, по мнению издания, развёртывание и продажу за рубеж зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 следует считать частью российской военной дипломатии, нацеленной на то, чтобы «создать сферу влияния от Дамаска до Дона».

Москва уже подписала контракты на поставку своих ЗРК с Турцией, Китаем и Индией. Она также стремится продать свои комплексы Катару, Саудовской Аравии, Алжиру, Египту, Вьетнаму, Ираку и Марокко.

Некоторые из этих стран — союзники США, поэтому более глубокое послание Москвы состоит в том, что С-400 — это символ российской военной мощи. И чем больше мест, куда удастся отправить этот ЗРК, чтобы продемонстрировать российскую мощь, тем больше стран будут смотреть на Россию как на гаранта своей безопасности.

«Пока военная дипломатия ЗРК С-400 работает. И это, прежде всего, дипломатия, поскольку данная система ещё не использовалась в условиях войны. Ведь она создана для того, чтобы не дать войне случиться», — отмечает The Jerusalem Post.