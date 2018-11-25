Press TV: Дамаск обвиняет террористов в применении химического оружия в Алеппо

По словам сирийского правительства, в районе Алеппо на севере страны террористы провели атаку, после которой больше ста местных жителей почувствовали проблемы с дыханием и нарушения зрения. Как отмечают специалисты, эти симптомы похожи на отравление хлором, передаёт Press TV.

Из-за атаки с применением ядовитого газа в городе Алеппо на севере Сирии пострадало много людей. По словам сирийского правительства, из-за обстрела террористов в районе Алеппо проблемы с дыханием и нарушение зрения почувствовали 107 человек.

Большинство пострадавших, среди которых есть дети, были госпитализированы. И многие из них попали в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии.

По словам чиновников, занимающихся здравоохранением, симптомы говорят о том, что в атаке был использован газ хлор. Однако террористы отрицают, что применяли отравляющие вещества.

По заявлению сирийской армии, военные нанесли ответный удар по источнику атаки.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2018 года.