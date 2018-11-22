NI: США надо пересмотреть политику торговли оружием — всё чаще попадает не в те руки

Американское оружие, отправленное в Сирию и Ирак, очень часто оказывалось в руках экстремистов, пишет The National Interest. Вашингтону необходимо ужесточить «расслабленный» подход к экспорту вооружения, который не отличается большой стратегической продуманностью, считает издание.

Продажа оружия — это большой бизнес для Соединённых Штатов. В 2017 году Госдепартамент отчитался о заключении военных сделок на рекордную сумму $75,9 млрд., пишет The National Interest.

Президент Дональд Трамп твёрдо уверен в том, что поставки американского оружия, самолётов, ракет, систем ПВО и военных технологий за рубеж одновременно позволяют создавать рабочие места дома и увеличивают внешнеполитическое влияние Вашингтона на страны, выбирающие американскую продукцию. По оценка исследовательской организации Институт Катона, с 2002 по 2016 год американцы предоставили вооружения, оборудования и соответствующие услуги подготовки на $197 млрд. 167 государствам.

Но в том, что Трамп считает хорошим бизнесом, многие европейцы видят один из факторов, увеличивающих нестабильность в зонах конфликта. На этой неделе Европейский парламент принял не имеющую обязательной силы резолюции, которая фактически обвиняет США в том, что они систематическом нарушают соглашения конечного пользователя и делают мир опаснее, отмечает издание.

Хотя Брюссель также отчитал Болгарию и Румынию за обход процедур ЕС по экспорту оружия, блок возложил основную ответственность на Вашингтон. Самое примечательное, что Европарламент призвал ввести эмбарго на передачу оружия в США.

Этот выговор со стороны европейских союзников Вашингтона «поражает», но их можно понять. Стоит лишь вспомнить об огромном количестве американской военной техники, которая попала в руки террористическим организациям во время боёв в Ираке и Сирии. Главным выгодоприобретателем подобного «расслабленного» американского подхода к экспорту вооружения, который не отличается особой стратегической продуманностью, стало «Исламское государство»*, подчёркивает The National Interest.

По словам издания, ИГ получило так много американского оружия, что Вашингтону пришлось бомбить собственное оборудование, чтобы «смягчить урон». Премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявлял, что во время нападения исламистов на Мосул правительственные войска потеряли 2300 «хамви».

Когда в 2015 году иракская армия в спешке отступала из Рамади, ИГ удалось захватить армейские склады и базы, где, по данным Пентагона, находилось сотня бронеавтомобилей и несколько танков. Террористы даже переоборудовали «хамви» в практически непробиваемые машины для смертников, которые стали серьёзным противником для правительственных сил, страдавших от морального разложения, слабого руководства и усталости.

В Сирии американское оружие, предназначенное для «умеренной оппозиции», силой захватили террористы, против которых его собирались использовать. В своём докладе 2017 года организация Conflict Armament Research приводит множество случаев, когда купленное американцами на Балканах оружие было похищено, продано или присвоено более радикальными группировками. В частности противотанковые системы европейского производства, проданные США и переправленные сирийской оппозиции, позже были обнаружены у ИГ.

У европейцев тоже хватает своих проблем в этой области. Стрелковое оружие и патроны из балканских государств, включая Болгарию, Хорватию и Черногорию, через третьей страны попадало в Сирию и Йемен, в некоторых случаях оказываясь в руках экстремистов, обращает внимание издание.

По его мнению, недавняя история оправдывает опасения ЕС относительно всё более влиятельной военной промышленности. Обратный эффект, когда оружие оказывается у вражеской стороны, — это реальная проблема. Соглашения о конечном пользователе, которые требуют, чтобы покупатель получил разрешение от поставщика перед перепродажей оружия третьей стороне, постоянно нарушаются без серьёзных последствий.

Впрочем, европейским политикам нужно навести порядок в собственном доме, прежде чем критиковать США. Ведь члены ЕС точно также виноваты в существовании горы огнестрельного оружия в зонах конфликта и военных базарах арабского мира, заключает The National Interest.