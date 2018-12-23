N-TV: Берлин сомневается в судьбе миссий бундесвера в Сирии и Афганистане, если Трамп выведет войска

Правительство Германии обеспокоено тем, что планы США по отводу американских войск из Сирии и Афганистана могут повлиять на операции бундесвера в этих странах. Как сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV, военнослужащие Германии тесно сотрудничают с американскими военными, и если США уйдут из региона, бундестаг может не одобрить продление миссий бундесвера по борьбе с исламистами в этих странах.

Планы Дональда Трампа по отводу американских войск из Сирии и Афганистана касаются и бундесвера, отмечается на сайте немецкого телеканала N-TV. По меньшей мере, в Афганистане военнослужащие Германии непосредственно сотрудничают с американскими коллегами, поэтому депутаты бундестага обеспокоены.

В свете намерений США вопрос о судьбе миссий бундесвера в обеих странах тревожит немецкое правительство, сообщается в статье. Немецким разведывательным самолётам больше нет смысла летать над Сирией, потому что их снимки предназначались, в первую очередь, для американцев, считает депутат зелёных Омид Нурипур. Как поясняет издание, Германия участвует в международной борьбе с радикальными исламистами в Ираке и Сирии, используя самолёты-разведчики и один самолёт-заправщик.

По данным правительства, США начали выводить свои войска из Сирии. Кроме того, американская сторона собирается вывести примерно половину своих подразделений из Афганистана. Бундесвер в этой стране задействован в рамках образовательной миссии НАТО для афганских сил безопасности — в ней принимают участие около 1300 военнослужащих.

По мнению депутата зелёных, без американцев и их помощи в обороне, разведке и логистике бундесвер не сможет остаться в Афганистане. С точки зрения члена внешнеполитической комиссии бундестага Родериха Кизеветтера, после отзыва американских военных бундесвер должен взять их задачи на себя и таким образом расширить своё присутствие — или же также вывести своих военнослужащих. «Если защита нашим военным больше не гарантирована, будет тяжело снова набрать большинство в бундестаге», — заявил Кизеветтер в беседе с немецкими журналистами.

Глава оборонного комитета бундестага Вольфганг Хельмих не исключает прекращения операций в Афганистане. Этот вопрос пока остаётся открытым. Сходной позиции придерживается и заместитель главы фракции СДПГ Рольф Мютцених. Впрочем, он также считает, что заявления американской стороны могут быть предостережением для афганского правительства. Возможно, это сигнал от президента США, полагает он.

Международные операции бундесвера должны быть согласованы в немецком парламенте, поясняет N-TV. Как правило, согласие на военное участие ограничено 12 месяцами, после чего при необходимости может быть продлено. Последнее продление миссии в Афганистане было одобрено бундестагом в марте 2018 года. Это принёсшее бундесверу наибольшие потери за всю его историю военное участие продолжается уже более 16 лет, однако в настоящее время осуществляется лишь в форме обучающей миссии.

Мандат на участие военных Германии в операциях против исламистов в Сирии и Ираке был продлён на год только в октябре. По словам официального представителя министерства обороны, на данный момент заявления американской стороны никак не затрагивают участие военных бундесвера в борьбе с радикальными исламистами. Безопасность военнослужащих бундесвера в местах проведения операций сохраняется на прежнем уровне, заверили в немецком министерстве.