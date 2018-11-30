Фантазии на тему — обозреватель Task and Purpose рассказал, как Россия развалит НАТО в войне 2024 года

Профессор военной истории и отставной офицер военно-морских сил Джон Куэн в своей статье для Task and Purpose поведал о будущей вымышленной войне 2024 года между Россией и НАТО, в результате которой Североатлантический альянс «быстро развалился».

Эта секретная операция России, пишет автор, носила название «Молотов». Одним из тревожных звоночков о её начале стал открыто подписанный годом ранее пакт о ненападении между Россией и Китаем. Тогда русские и, как добавляет Куэн, китайцы, рассчитывали на неподкованность Запада, особенно американцев, в истории и полагали, что им сойдёт с рук их маленькая «шутка» с отсылкой к Договору о ненападении 1939 года, иначе известному как пакт Молотова-Риббентропа.

«Должно быть, они без конца улыбались в то время, как танки двигались широким фронтом, пока река Висла, которую большинство американцев не смогут найти на карте даже под страхом смерти, не оказалась в их поле зрения», — излагает автор придуманный им сценарий войны.

Как отмечает автор, тревожные звоночки были и ранее. Однако собрать всё в единую картину не так-то просто. Первой подсказкой было усиление российской риторики в начале 2020 года по поводу притеснения российских этнических меньшинств в соседних странах Прибалтики. Из-за этой риторики внимание НАТО было обращено в неправильном направлении: на север, а не на юг и запад. В результате наращивание военных сил в Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии, было неверно истолковано.

Всё это дало России возможность договориться с правительством Белоруссии о серии учений, которые обеспечили прикрытие для скрытого наращивания военных сил в тех областях, откуда будет проще осуществлять операции против Польши.

Вторым тревожным звонком стало подписанное в 2022 году с Киевом соглашение о перемирии на востоке Украины, посредником которого выступила госсекретарь США Никки Хейли. Москва не просто согласилась, но и действительно придерживалась режима прекращения огня, тем самым русским удалось ещё больше «убаюкать НАТО» и создать ощущение ложной безопасности. В результате министру обороны США удалось убедить Североатлантический альянс перебросить дополнительный военный контингент в Афганистан для защиты афганского правительства, оказавшегося в осаде в «Кабульском анклаве», фантазирует Куэн.

Как уточняет автор, в 2021 году, вскоре после того, как Дональд Трамп в 2020 году был переизбран на второй срок, Кабул чуть не пал под натиском объединённых сил «Аль-Каиды»* и ИГ**. За этим последовала операция «Отчаянное возвращение», в рамках которой крупные силы НАТО были направлены на реализацию гуманитарной миссии по защите жителей в Кабульском анклаве от объединённых сил исламистов.

После переброски сил НАТО очередным тревожным звонком стал уже упоминавшийся печально известный Договор о ненападении между Китаем и Россией от 2023 года.

Но американцы решили взглянуть на этот договор сквозь «тихоокеанскую линзу», а не европейскую, и посчитали, что этот документ предоставит дополнительную свободу действий именно Пекину.

Россия ещё больше подогрела эту паранойю, направив Вашингтон по ложному следу, благодаря появившимся на Западе сообщениям о том, что Китай проводит киберкампанию в поддержку президента Дональда Трампа и республиканцев на выборах 2024 года. Тем самым Москве ещё больше удалось отвлечь внимание американцев и, по правде говоря, большинства европейцев. Теперь ясно, что китайцы тайно договорились с русскими об этой операции.

Серьёзнейшим вызовом для армии России была необходимость проведения одновременных операций из Калининграда, а также против Восточной Польши. В географическом плане расстояния казались, по современным меркам, непреодолимыми, но русские всё распланировали и подготовились.

Калининградский компонент операции «Молотов» включал в себя ограниченные, но очень ожесточённые действия особенно против Гданьска с целью перерезать быстрый приток любой военной помощи из США или других стран НАТО через этот порт.

В основу плана действий России на Западе легла операция египтян во время Войны Судного дня 1973 года. Русские намеревались захватить так называемый «Польский коридор» и Гданьск, или как минимум нейтрализовать этот порт, а затем установить «смертоносный зонт» на этой территории с помощью ЗРК С-300 и С-400, артиллерийских и ракетных систем, а также противотанковых вооружений.

В море русские развернули ядерные и дизельные субмарины и с их помощью заминировали порты Германии и Дании. После первоначального шока НАТО ожидаемо отреагировало и сосредоточило всё своё внимание на странах Запада. Альянс, как и израильтяне в своё время, провёл непродуманные контратаки, нацеленные на то, чтобы отбить Гданьск и напасть на российский оплот в Калининграде. Всё это вылилось в бойню, которая напомнила о десятках тысяч павших в первые дни Первой мировой войны.

Российским оборонительным системам удалось сбить 6 из 7 военно-транспортных самолётов С-17. В результате погибли сотни американских десантников, что вывело жителей США из состояния летаргического сна.

Но реальный шок наступил, когда субмарины, которые позднее были идентифицированы американцами как подлодки класса «Щука-Б», потопили три американских судна, перевозивших целую тяжёлую бригадную группу.

Одновременно с этим российские ВВС вместе со своими силами ПВО установили абсолютное господство в воздухе в зонах вокруг Гданьска и Калининграда. Однако русские только разогревались.

На 10 день войны основные действия начались на востоке из Припятских болот через тайный «коридор» в Белоруссии. Украинцы ничем не смогли помочь, поскольку их руки были связаны перемирием. Кроме того, большинство украинских военных находились на востоке страны, где они следили за соблюдением режима прекращения огня, продолжает фантазировать автор.

Ещё более шокирующим оказалось то, что венгры отказались соблюдать обязательства, взятые в рамках Североатлантического альянса, пока не будут достигнуты договорённости по ряду регионов Трансильвании и Приднестровья. Как результат, эти действия Будапешта заморозили румынские силы, и обе страны, вместо того чтобы действовать от имени НАТО, мобилизовались друг против друга.

В то же самое время объединённые силы исламистов начали наступление на Кабул.

В результате этих скоординированных действий Москвы на глобальной арене ведущие западные политики оказались практически нейтрализованы и лишь проявляли нерешительность.

А российские танки продвигались вперёд. К началу октября они, не прилагая особых усилий, проехали по югу Польши и «освободили» Краков. Вместе с тем Россия через северокорейское посольство в Берлине сделала Германии тайное предложение вернуть ей Силезию, а затем рассказала об этом дипломатическом манёвре через соцсети, а также через немецкого политика правого толка, входящего в постмеркелевскую коалицию. Между тем русские подошли в Варшаве и были готовы остановиться. Они поспешно расширили оборонительную систему почти до границы с Германией. Затем они объявили об одностороннем прекращении огня, призвав все стороны конфликта поучаствовать в конференции в Китае, вызвавшемся быть беспристрастным посредником.

Этот печальный политический и дипломатический рассказ, как вам известно, в течение следующего года развивался сам по себе и всё ещё развивается на мировой арене. Однако всех неравнодушных теперь интересует анализ этих удачных действий со стороны русских при реализации крупномасштабных, крайне интенсивных военных операций против сил Польши, США и НАТО, завершает свою вымышленную историю Джон Куэн.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению ВерховногосудаРФот 29.12.2014.