Страна-член НАТО впервые назначила женщину главой национальной армии. Генеральный штаб Вооружённых сил Словении возглавила генерал-майор Аленка Эрменц.
Euronews: словенка Аленка Эрменц стала первой женщиной во главе армии страны-члена НАТО
Страна-член НАТО впервые назначила женщину главой национальной армии. Генеральный штаб Вооружённых сил Словении возглавила генерал-майор Аленка Эрменц.
В Пермском крае организовали проверку по факту смерти женщины в машине скорой помощи, сообщает «Реальное время».
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Алла Погожева в беседе с НСН дала рекомендации по блюдам для новогоднего стола.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассказал, что его преемник Гейр Педерсен приступит к работе 7 января 2019 года.
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказал мнение об увольнение португалського специалиста Жозе Моуринью с постав наставника «Манчестер Юнайтед».
Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в беседе с URA.RU рассказал, что изменилось после его осеннего боя с Конором Макгрегором.
В Томске произошёл пожар в строительном гипермаркете, сообщает Пятый канал.
Президент США Дональд Трамп издал указ о создании командования Космическими силами страны.
Ветеран Валентин Крашеница, живущий на Кубани, почти 65 лет не может добиться получения инвалидности. Во время Великой Отечественной войны при взрыве гранаты он потерял правую руку и пальцы на левой.
Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун ответил на вопрос, какое решение принял совет директоров клуба относительно полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова.
На электронную почту Московского городского суда поступило анонимное письмо с угрозами в адрес судьи, рассматривающей дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который заявил, что правительство Украины утвердило морскую доктрину, призванную усилить позиции Украины в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС в поселении Талинка, где из-за пожара пострадали 80 человек. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу Октябрьского района Анну Куташеву.
Площадь возгорания на производственном предприятии, находящемся на улице Врубеля в Москве, составила 100 кв. м.
Руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов в беседе с НСН рассказал о проверке продукции, проведённой в преддверии новогодних праздников.
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «большую тройку» операторов за внутрисетевой роуминг в России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Россиянин Сергей Сироткин, выступавший в 2018 году в «Формуле-1» за команду «Уильямс», сообщил, что намерен принять участие в престижном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве заявил, что Москва, Тегеран и Анкара намерены провести первую встречу конституционного комитета Сирии в начале 2019 года.
Правительство Украины утвердило морскую доктрину на период до 2035 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
Приблизительно тысячу человек эвакуировали из района Полль немецкого города Кёльн после того, как на земельном участке была обнаружена американская бомба времён Второй мировой войны.
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» признал неудовлетворительным выступление команды в европейских клубных турнирах.
Спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер прибыл с визитом в Киев.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов и посол США в России Джон Хантсман в ходе встречи в Москве обсудили вопросы урегулирования в Сирии.
В МЧС сообщили, что в Москве загорелась кровля здания.
По итогам заседания совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» было объявлено о ряде кадровых перестановок в руководстве.
Банк России разработал проект указания о размещении информации о курсах иностранных валют исключительно в помещениях кредитных организаций и их филиалов.
Британское издание The Guardian опубликовало первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT поддержанный Верховной радой законопроект о стандартах НАТО для Украины.
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия бы распалась, если бы захватила всю украинскую территорию.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал принятие закона об упрощённом получении гражданства России.
Роскомнадзор не рассматривает вариант блокировки Facebook и Google, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров.
В Краснодарском крае суд арестовал директора цирка шапито, где 28 октября львица напала на ребёнка, сообщает «Юга.ру».
Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона-17/2018.
Поезда «Стриж», курсирующие по маршруту Москва — Берлин, совершили более 200 рейсов и перевезли более 56 тыс. пассажиров за два года. Из них в январе — ноябре 2018 года — свыше 28 тыс. человек, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает Newinform.
Генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев в беседе с «Российской газетой» рассказал о главных тенденциях подводного кораблестроения.
Новым экспонатом музея батискафов в Санкт-Петербурге станет робототехнический морской комплекс МТК-200, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В ГУ МЧС России по Московской области заявили о ликвидации открытого горения на складе на территории завода «Зингер» в Подольске. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Российское судно «Кузьма Минин» удалось снять с мели близ берегов Корнуолла, сообщает Sky News.
Британский министр по вопросам брексита Стивен Баркли заявил, что кабмин считает подготовку к варианту выхода страны из ЕС без соглашения приоритетным направлением деятельности.
Федерация хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) с юмором ответила на инцидент с гимном, который произошёл на турнире в Норвегии.
Северный флот России в 2018 году возобновил регулярное воздушное патрулирование Арктики. Об этом заявил командующий флотом адмирал Николай Евменов по итогам заседания расширенной коллегии Минобороны.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT прокомментировал поддержанный Верховной радой законопроект о стандартах НАТО для Украины.
Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней заявил, что цель создания армии самопровозглашённой республики Косово заключается в желании противостоять сербам.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, кто из российских спортсменов примет участие в традиционной Рождественской гонке 2018 года.
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко подвергла критике позицию Белоруссии во время голосования на Генассамблее ООН по предложенной Украиной резолюции о «милитаризации» Крыма.
В дирекции службы печати Святого престола заявили РИА Новости, что Ватикан официально не признавал «новую церковь» на Украине.
В Удмуртии заявили о снижении в 2018 году средней стоимости новогоднего стола, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные Удмуртстата.
Исполняющая обязанности директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова рассказала о предстоящей работе, сообщает РИА Новости Крым.
Американский лидер Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не совершать «очередную ошибку».
Стал известен возможный размер компенсации, которую получит португальский специалист Жозе Моуринью за досрочное расторжение контракта с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».
Заторы на столичных дорогах во вторник, 18 декабря, достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».