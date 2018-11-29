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Euronews: словенка Аленка Эрменц стала первой женщиной во главе армии страны-члена НАТО
Генерал-майор Аленка Эрменц из Словении стала первой в истории женщиной, возглавившей армию страны-члена НАТО, передаёт Euronews. Весной этого года Эрменц заняла пост замначальника Генштаба Словении, а в 1999 году участвовала в миссии НАТО в Косово. Теперь её главная задача — выработать новую стратегию развития армии для восстановления боеспособности.

Страна-член НАТО впервые назначила женщину главой национальной армии. Генеральный штаб Вооружённых сил Словении возглавила генерал-майор Аленка Эрменц.

Правительство страны на основании предложения министра обороны Карла Эрьявца освободило от этой должности генерал-майора Алана Гедера. В марте текущего года 55-летняя Эрменц заняла пост заместителя начальника Генштаба.
 
Министерство обороны Словении планирует в скором времени опубликовать стратегию развития армии на ближайшее пятилетие.
 
Дата выхода в эфир 28 ноября 2018 года.

 

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источник
Euronews Франция Европа
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армия Балканы военная доктрина военнослужащие Европа НАТО оборона Словения
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