ABC News Оригинал

ABC News: Трамп планирует вывести из Афганистана 7 тысяч американских военных

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп планирует сократить американский военный контингент в Афганистане вдвое — на 7 тыс. человек, сообщает ABC News. Причём, как отмечает издание, часть войск будут выведены из страны в ближайшие недели.
ABC News: Трамп планирует вывести из Афганистана 7 тысяч американских военных
Reuters
Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа планирует сократить численность американского военного контингента в Афганистане на 7 тыс. человек, причём возможно, что часть военнослужащих будет выведена из страны в ближайшие недели, сообщает ABC News со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
 
В настоящее время на афганской территории находятся 14 тыс. американских солдат. Теперь ожидается, что к концу весны этот контингент сократится вдвое.
 
Обсуждение вопроса о том, как выводить военных США из Афганистана, продолжается уже несколько недель, указывает издание.
 
Дональд Трамп обсудил этот план в среду с министром обороны Джеймсом Мэттисом, госсекретарём Майком Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, и все трое предостерегли американского лидера от этого шага, отмечается в статье.
 
По мнению Трампа, вывод военных из Афганистана позволит ему выполнить одно из обещаний, данных в ходе предвыборной кампании.
 
Сенатор Линдси Грэм заявил, что вывод войск «проложит путь для ещё одного теракта 11 сентября».
 
«Вывод войск из Афганистана при неизменности текущих условий станет самым катастрофическим решением, которое президент может принять», — подчеркнул Грэм.
 
Как напоминает издание, ранее президент США объявил о том, что из Сирии в течение 30 дней будут выведены 2 тыс. американских военных. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ABC News США Северная Америка
теги
Афганистан Джеймс Мэттис Дональд Трамп Линдси Грэм Майк Помпео Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров