ABC News: Трамп планирует вывести из Афганистана 7 тысяч американских военных

Президент США Дональд Трамп планирует сократить американский военный контингент в Афганистане вдвое — на 7 тыс. человек, сообщает ABC News. Причём, как отмечает издание, часть войск будут выведены из страны в ближайшие недели.
Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа планирует сократить численность американского военного контингента в Афганистане на 7 тыс. человек, причём возможно, что часть военнослужащих будет выведена из страны в ближайшие недели, сообщает ABC News со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
В настоящее время на афганской территории находятся 14 тыс. американских солдат. Теперь ожидается, что к концу весны этот контингент сократится вдвое.
Обсуждение вопроса о том, как выводить военных США из Афганистана, продолжается уже несколько недель, указывает издание.
Дональд Трамп обсудил этот план в среду с министром обороны Джеймсом Мэттисом, госсекретарём Майком Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, и все трое предостерегли американского лидера от этого шага, отмечается в статье.
По мнению Трампа, вывод военных из Афганистана позволит ему выполнить одно из обещаний, данных в ходе предвыборной кампании.
Сенатор Линдси Грэм заявил, что вывод войск «проложит путь для ещё одного теракта 11 сентября».
«Вывод войск из Афганистана при неизменности текущих условий станет самым катастрофическим решением, которое президент может принять», — подчеркнул Грэм.
Как напоминает издание, ранее президент США объявил о том, что из Сирии в течение 30 дней будут выведены 2 тыс. американских военных.
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