WP: Трамп определился с преемником Мэттиса на посту главы Пентагона

Трамп назначил исполняющим обязанности министра обороны США замглавы Пентагона Патрика Шанахана, пишет The Washington Post. Чиновник, который в отличие от своего предшественника Джеймса Мэттиса не обладает внешнеполитическим опытом, официально вступит в должность в начале следующего года, отмечает издание.

Дональд Трамп неожиданно объявил об отстранении Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона за два месяца до его запланированного ухода. Временно исполняющим обязанности министра обороны США стал Патрик Шанахан, пишет The Washington Post.

Шанахан, который до сих пор был заместителем Мэттиса, вступит в должность 1 января 2019 года. «Спешное решение» о назначении было принято Трампом из-за негативной реакции СМИ и его стремления «отомстить и разоблачить» бывшего шефа оборонного ведомства, утверждает издание со ссылкой на источники в президентской администрации.

По словам собеседника The Washington Post, президент планирует провести масштабные поиски постоянной замены на должность министра обороны. При этом он проявляет особый интерес к кандидатам за пределами администрации.

Издание напоминает, что Мэттис подал в отставку на прошлой неделе. Он и другие члены команды по национальной безопасности раскритиковали Трампа, который принял решение вывести американские войска из Сирии.

Шанахан получил известность, будучи управляющим компании Boeing. На протяжении нескольких лет он занимался коммерческими проектами и противоракетными программами авиагиганта, утверждается в статье.

После прихода в Пентагон Шанахан подчёркивал, что намерен сделать департамент более эффективными и открытым для бизнеса. Он снискал расположение Белого дома после того, как поддержал идею Трампа о создании космических войск, против которой выступали многие чиновники и военные.

У Шанахана нет внешнеполитического опыта, которым обладали его предшественники. Следовательно, во главе Пентагона становится человек, который в отличие от Мэттиса не имеет глубоких представлений о таких вопросах, как вывод войск из Сирии и Афганистана, считает The Washington Post.

Издание также напоминает, что у Шанахана уже возникали проблемы при утверждении на пост замглавы Пентагона в сенате. В подготовленном письменном ответе он сообщил о необходимости изучить вопрос об отправке американского оружия на Украину, что вызвало негодование у Джона Маккейна.

Во время слушаний Шанахан попытался спешно исправить свой ответ и дать понять, что он всецело поддерживает идею. Но Маккейн всё равно разнёс его в пух и прах.

«Этого недостаточно, мистер Шанахан. Я рад слышать, что вы изменили ваше мнение, но меня это все равно беспокоит. Меня беспокоит, что спустя все эти годы вы можете заявлять, что вам необходимо изучить этот вопрос. Разве вы не осведомлены об этом вопросе? Разве вы не знаете о действиях сенатской комиссии по делам Вооружённых сил? Разве вам неизвестно о тысячах людей, которые были убиты Владимиром Путиным?» — риторически спрашивал Маккейн.