Washington Post: Трамп преподнёс Москве победу в холодной войне

Вашингтон потратил огромные силы и ресурсы, чтобы развалить Советский Союз и «сдержать» Россию, пишет обозреватель The Washington Post Дана Милбанк. Однако, по его словам, Дональд Трамп в пустую растратил достижения предшественников, последними примерами чему служат отставка главы Пентагона и вывод американских войск из Сирии. Фактически глава Белого дома преподнёс Москве победу в холодной войне, «которую она никогда не одерживала», отмечает журналист.

«Пожалуй, смерть Джорджа Буша-старшего в прошлом месяце оказалась милостью. В результате ему не пришлось увидеть, как Америка проигрывает холодную войну», — пишет обозреватель The Washington Post Дана Милбанк.

По словам журналиста, в 1991 году Буш сыграл ключевую роль в развале Советского Союза. Этот «триумф» — победа над СССР и сдерживание его преемницы России — зарабатывался американской кровью и богатствами более 70 лет. Но Дональд Трамп «разбазарил» эти достижения всего за два года.

Разрушение установившегося после холодной войны порядка ускорилось после того, как Трамп «ни с того ни с сего» объявил о выводе войск из Сирии. Тем самым он «оставил в беде» множество союзников США, которые воюют с «Исламским государством»*, бросил на съедение волкам курдов, изолировал Израиль, а также дал «карт-бланш» России и Ирану на Ближнем Востоке, утверждает автор статьи.

Затем стало известно, что глава Белого дома планирует «ещё одно спешное отступление», на этот раз выход из Афганистана. Кроме того, глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку, упрекнув президента в том, что он отдаляется от союзников и «поощряет» Москву с Пекином.

«В телесериале «Человек в высоком замке» воображают, каким бы стал мир, если бы нацисты выиграли во Второй мировой войне. Но нам не нужно шоу об альтернативной истории, чтобы представить победу Советского Союза в холодной войне. Ведь у нас есть Трамп», — рассуждает Милбанк.

На его взгляд, едва ли какой-либо советский лидер мог выдумать лучший сценарий, чем «тот, что был создан Трампом для Путина». Он включает раскол между США и союзниками относительно будущего альянса, а также требование Вашингтона вернуть Россию в «Большую семёрку», несмотря на её «провокации» на Украине.

Вашингтон пригрозил выйти из ВТО и ввёл тарифы, которые серьёзно ослабили международную организацию. Американский президент «предал» права человека, «посчитав приемлемым убийство базирующегося в США журналиста Саудовской Аравией и приняв с распростёртыми объятиями тоталитарных лидеров по всему миру».

Трамп испортил отношения с Европой из-за санкций против Ирана и Парижского соглашения по климату. А начатая им торговая война затормозила рост мировой экономики, отмечает автор статьи.

Политика главы Белого дома также привела к тому, что американцы стали недоверчивее относиться к выборам, Министерству юстиций, спецслужбам и свободной прессе. Более того, было потеряно двухпартийное единогласие о «российской угрозе». В опросе Gallup 40% республиканцев назвали Москву «союзником», хотя в 2014 году такое мнение высказали только 22%, обращает внимание журналист.

По его словам, Трампа раздражает настойчивость помощников в вопросе российских санкций. А те несколько членов администрации, которые сопротивлялись «пропутинским инстинктам» президента, уже её покинули: Герберт Макмастер, Рекс Тиллерсон, Джон Келли и теперь Мэттис.

«Поколения американцев заплатили высокую цену и несли тяжкий груз от Берлина до Сайгона и Гаваны. Теперь, 29 лет спустя после падения (Берлинской. — ИноТВ) стены, Трамп преподносит Москве победу в холодной войне, которую она никогда не одерживала», —заключает Дана Милбанк.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.