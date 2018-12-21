Newsweek: Трамп уйдёт на новогодние каникулы — а Путин будет работать

Президент США Дональд Трамп планирует взять 16-дневный отпуск на новогодние праздники — в то время как его российский коллега Владимир Путин будет продолжать работу, сообщает Newsweek. По данным журнала, Трамп отправится в своё поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, где скорее всего будет отдыхать, играя в свой любимый гольф.

Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу 21 декабря отправиться в своё поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, где проведёт 16-дневный отпуск, пишет Newsweek со ссылкой на СМИ штата. Как подчёркивает обозреватель журнала, в этом году Трамп пробудет в отпуске на 4 дня больше, чем в прошлом — на новогодние праздники 2017-го он отдыхал только 12 дней.



Между тем, российский коллега Трампа Владимир Путин, в отличие от американского президента, отдыхать на Новый год не планирует вообще, говорится в материале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью российским СМИ, что российский лидер не может позволить себе даже одного полного дня отдыха, «потому что бумаги все равно идут, страна все равно живёт».



«Справедливости ради стоит отметить, что Трамп вряд ли сможет на время праздников больше чем на две недели полностью оторваться от работы. В прошлом президент уже проводил в Мар-а-Лаго встречи высокого уровня и даже принимал там зарубежных лидеров и давал оттуда приказы об ударе по противникам, — отмечает обозреватель Newsweek. — Вместе с тем, по мнению аналитиков, такой график будет означать, что Трампа не будет в столице в важнейший момент — в тот день, должностную присягу будет давать новый состав конгресса».



Как поясняет журналист, 3 января палата представителей конгресса впервые за восемь лёт перейдёт от республиканского большинства к демократическому, что стало результатом большой победы демократов на ноябрьских промежуточных выборах, оценённых многими аналитиками как «референдум о президентстве Трампа». Сенат, впрочем, останется под контролем республиканцев, подчёркивается в статье.



Частые визиты Трампа в Мар-а-Лаго часто критикуют политические оппоненты президента, в том числе и потому, что он сам ранее много раз ругал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот играл в гольф, пока занимал президентское кресло, продолжает автор. По данным Newsweek, во время своих поездок во Флориду Трамп частенько наслаждается гольфом и уже успел обойти Обаму — как сообщает сайт Trump Gold Count, президент с момента инаугурации сыграл в эту игру, по разным оценкам, от 70 до 121 раз, тогда как Обама за тот же срок успел сделать это лишь 50 раз.