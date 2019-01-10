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Spiegel о речи Помпео в защиту сирийского исхода США: много противоречий и ложных утверждений

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Госсекретарь США использовал визит в Каир, чтобы выступить в защиту Дональда Трампа и его ближневосточной политики, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Речь Майка Помпео была лишена связующей линии, зато полна противоречий, предвзятости и ложных утверждений и стала свидетельством непоследовательной стратегии Вашингтона в регионе.
Spiegel о речи Помпео в защиту сирийского исхода США: много противоречий и ложных утверждений
Reuters

Поездка Майка Помпео на Ближний Восток стала серией «политических экспресс-свиданий», пишет немецкий журнал Der Spiegel. В среду госсекретарь США посетил Ирак, в пятницу он летит в Бахрейн, а в четверг побывал в Египте. К окончанию продолжительной поездки по странам арабского мира Помпео посетит 8 стран, подсчитали журналисты издания.

Свой визит в египетскую столицу Каир госсекретарь США использовал для того, чтобы выступить с речью в защиту президента Дональда Трампа в американском университете ближневосточной политики. В конце прошлого года американский лидер заявил, что все 2 тыс. военнослужащих США вскоре вернутся из Сирии, что вызвало волну критики как в Америке, так и за её пределами, а также вселило неуверенность в её региональных союзников, таких, как курды, напоминает немецкий журнал.

Речь Помпео носила название «Сила добра: восстановление мощи Соединённых Штатов на Ближнем Востоке», сообщается в статье. В самом начале он заявил, что будет говорить чётко и прямо как человек, получивший военное образование. «В действительности же Помпео произнёс речь, лишённую связующей «красной нити», полную противоречий и ложных представлений», — пишет Der Spiegel.

По версии издания, это была речь, адресованная, скорее, публике в США и их президенту Дональду Трампу, чем исламскому миру. Основную часть 25-минутного выступления Помпео посвятил исторической речи Барака Обамы, который десять лет назад тоже обращался к мусульманам мира в Каирском университете.

Госсекретарь США обвинил предшественника Трампа в том, что США оставили на произвол судьбы своих союзников на Ближнем Востоке. Речь Обамы в 2009 году и его требование перезагрузки в отношениях с исламским миром, с точки зрения Помпео, были тяжёлой ошибкой. Тем самым США сами преуменьшили свою значимость. Также госсекретарь Трампа дал понять, что считает ошибкой арабскую весну, которая завела Египет и весь регион в хаос и открыла путь террористам.

По словам Помпео, Обама наблюдал за подъёмом «Исламского государства»* в бездействии, пока радикальные исламисты не дошли до пригородов Багдада. Зато при Трампе за 24 месяца удалось практически разбить ИГ, подчеркнул он. При этом госсекретарь США умолчал о том, что, хотя Обама долго воздерживался от военных операций против ИГ, именно он в итоге собрал международную коалицию по борьбе с террористами и, таким образом, подготовил основу для их уничтожения, отмечает немецкий журнал.

Помимо этого, Помпео выделил роль США в сближении между Израилем и арабскими странами Персидского залива. «Кто бы мог подумать пару лет назад, что израильский премьер-министр посетит Маскат», — сказал американский госсекретарь, подразумевая визит Биньямина Нетаньяху в Оман в прошлом году. Однако он не упомянул, что главы правительств Израиля ранее уже дважды посещали Оман: это были Ицхак Рабин и Шимон Перес в 90-е годы, напоминает издание.

Также сомнительно Помпео выглядел, говоря о нарушении прав человека в Иране, продолжает Der Spiegel. Госсекретарь США справедливо раскритиковал правительство в Тегеране, убившее и взявшее под стражу тысячи человек после массовых демонстраций так называемого зелёного движения, утверждает немецкий журнал. Вот только то же самое было замечено и за принимающей Помпео египетской стороной: силы безопасности президента Абделя Фаттаха ас-Сиси убили сотни людей во время резни в Каире в 2013 году. По оценкам правозащитной организации Human Rights Watch, в настоящее время в египетских тюрьмах содержатся 60 тыс. политических заключённых. Тем не менее, Помпео не проронил по этому поводу ни одного критического замечания, подчёркивает Der Spiegel.

И, наконец, говоря о ближневосточной политике Обамы, госсекретарь США заявил, что «когда США уходят, возникает хаос» — чтобы всего несколькими минутами позже ещё раз подтвердить, что отвод американских войск из Сирии — вопрос решённый, отмечают немецкие журналисты. По их мнению, «последовательная стратегия выглядит иначе».

В своём выступлении Помпео заклеймил «жестокий режим» Ирана как главного противника США и их союзников в регионе. По его словам, государства Ближнего Востока никогда не смогут насладиться безопасностью и достичь экономической стабильности, если не остановить Тегеран. Именно над этим работает американское правительство — и не только при помощи экономических санкций.

Госсекретарь США обвинил Революционную гвардию Ирана в расшатывании арабского мира — в особенности, Ливана, Йемена, Ирака и Сирии. Во всех этих странах исламская республика представлена силами шиитского ополчения, такими, как ливанская «Хезболла». Как подчеркнул Помпео, США будут вместе со своими союзниками — суннитскими странами и Израилем — работать над тем, чтобы в Сирии не осталось «ни единого иранского сапога». Правда, вопрос о том, каким образом он собирается это устроить, госсекретарь США оставил открытым, заключает Der Spiegel.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

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Der Spiegel Германия Европа
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