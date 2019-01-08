Washington Examiner: Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уничтожили 99% «Исламского государства»*, сообщает The Washington Examiner. Как поясняет издание, таким образом глава внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов попытался ещё раз подчеркнуть правильность намерения администрации Трампа вывести из Сирии 2 тыс. американских военных, которые ведут борьбу с вышеупомянутой террористической группировкой.

«Мы ликвидировали 99 процентов халифата. 99 процентов халифата. С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны? — заявил Помпео журналистам, отправляясь в недельную поездку на Ближний Восток. — Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная операция».

Как указывает издание, под халифатом понимается территории Сирии и Ирака, которые пять лет назад находились под контролем ИГ и на которых было введено жёсткое правление исламистов.

Помпео отверг всякие сравнения нынешних действий администрации Трампа с решением его предшественника Барака Обамы о выводе войск из Ирака в 2011 году. По мнению критиков, именно этот шаг, предпринятый Обамой, привёл в своё время к подъёму ИГ.

«Я уверен, что нам в дальнейшем удастся добиться того, чтобы такого подъёма ИГ, как при администрации Обамы, больше не повторилось», — подчеркнул Помпео.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.