Помпео: Россия по-прежнему «не соблюдает» ДРСМД — и времени у неё остаётся всё меньше

Осталось всего около месяца, чтобы Россия «вернулась к соблюдению» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но она по-прежнему не предпринимает для этого значительных усилий, заявил в интервью Newsmax госсекретарь США Майк Помпео. Тем не менее, по словам госсекретаря, он рад, что нынешние российско-американские отношения ещё далеки от холодной войны.

Министр, спасибо, что согласились на интервью. Я хочу начать с Пола Уилана, американского морпеха в отставке, которого задержали в России. Насколько я знаю, посол Хантсман встретился и поговорил с ним. Вы можете рассказать нам о новых деталях его дела?



МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Чего-то нового я вам рассказать не смогу. Но наши граждане должны знать, что безопасность американцев, ездящих за границу — это одна из приоритетных задач Госдепартамента и правительства США. Мы делаем всё возможное, чтобы с ним обращались подобающим образом и чтобы у нас была вся необходимая информация. Вчера во время беседы с Уиланом посол Хантсман уверил его, что мы делаем всё возможное, чтобы у него было всё необходимое. Кроме того, посол Хантсман пообщался с его семьёй. О разговоре я особо распространяться не буду, чтобы не нарушать их право на личную жизнь, однако американцы должны знать, что мы занимаемся этой проблемой на самом высоком уровне.



В декабре вы выступили с предупреждением в адрес России и дали ей 60 дней на то, чтобы она вернулась в соблюдению ДРСМД, отметив, что в противном случае США из него выйдут. Есть ли в этом плане какие-нибудь новости? Ведь прошло уже почти 30 дней.



МАЙК ПОМПЕО: Да, до назначенного нами срока осталось почти ровно 30 дней, но, к сожалению, для возвращения к соблюдению договора русские предприняли не больше усилий, чем в предыдущие 4-5 лет. Мы ведём с ними переговоры на этот счёт, мы будет продолжать диалог и пытаться убедить их вернуться к соблюдению соглашения, или, по крайней мере, дать обещание это сделать. Однако двусторонний договор, которого придерживается только одна сторона, не имеет смысла. Мы работаем с нашими европейскими партнёрами — для них очень важно, чтобы все правильно понимали стратегию.



Cегодня исполняется 25 лет с момента заключения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В этот день президент Джордж Буш-старший объявил об окончании холодной войны. Находимся ли мы в состоянии новой холодной войны?



МАЙК ПОМПЕО: В конце 80-х я служил на границе тогдашней Восточной Германии и находился там до самых последних дней коммунистической империи. Пока мы не вернулись к тому же самому состоянию, и меня это очень радует. Однако нам надо, чтобы Россия вела себя сообразно принципу верховенства права; за несоблюдение некоторых ценностей мы бы призвали к ответу любую страну. Во многих частях мира они их не соблюдают, и в рамках диалога с ними — будь то о борьбе с терроризмом или о чем-то ещё — мы показываем, что мы будем делать всё для достижения этой цели.



Может ли так получится, что Путин решит, например, забрать у Украины ещё больше территории, что вынудит США — в виду 5 статьи устава НАТО — дать на это военный ответ?



МАЙК ПОМПЕО: Я не хочу рассуждать о том, как мы можем ответить на какое-то конкретное действие ни русских, ни какой-либо другой страны. Однако нынешняя администрация дала крайне чёткий ответ на действия России, вне зависимости от того, идёт ли речь о химической атаке на Скрипалей или же о том отношении, которые они имеют к химатакам в Сирии. Мы ввели санкции в отношении высокопоставленных российских фигур, мы отправили на Украину оборонительные оружейные системы — на что предыдущая администрация не пошла. Мы дали отпор злонамеренным действиям России, параллельно пытаясь наладить с ней диалог, который позволит избежать введения более серьёзных мер.



Дата выхода в эфир 03 января 2019 года.