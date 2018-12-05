Der Spiegel: НАТО объявило ультиматум, а как наказывать за его невыполнение не знает

Страны-члены НАТО единодушно обвинили Россию в нарушении Договора РСМД и выдвинули ей 60-дневный ультиматум, сообщает Der Spiegel. Правда, на этом согласие в рядах альянса и закончилось. О том, как наказать Москву за его невыполнение, страны договориться не смогли, отмечает немецкое издание.

В новой штаб-квартире НАТО «повеяло холодной войной», пишет Der Spiegel. «Мы проявили большое терпение», — заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Брюсселе перед своими коллегами из других стран-членов альянса. По его словам, американцы встречались с русскими 30 раз, предупреждая их, что нарушение Договора РСМД будет «иметь последствия».

И вот этот день настал: США выдвинули Москве ультиматум, потребовав в течение 60 дней уничтожить все ракеты 9M729. Как утверждают в Белом доме, дальность их полёта позволяет наносить удары по целям в Европе. Кремль же настаивает на том, что дальность не превышает 500 километров, и потому нарушения нет.

Страны-члены НАТО единогласно назвали «недопустимым», что США и все остальные государства соблюдают договор, а Россия — нет. Но на этом согласие и закончилось, подчёркивает издание. О том, что произойдёт, если Москва не пойдёт на уступки, договориться не удалось. Проблема в том, что у России есть боевая система, нарушающая военный баланс в Европе, пишет издание. И в целях устрашения НАТО нужно будет также наращивать вооружение, в частности усиливать противоракетную оборону в Европе и, возможно, разместить там ядерные ракеты средней дальности.

Европейские же государства, входящие в альянс, хотят этого избежать. И больше всего в таком развитии событий не заинтересована Германия. «Мы не хотим новой гонки вооружения в Европе, и тем более новой ядерной гонки», — заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Пока что никто не знает, как будет выглядеть архитектура безопасности в Европе после отмены договора РСМД. Также неизвестно заинтересованы ли сами США в продлении соглашения. Ведь в отличие от той ситуации, которая была 30 лет назад, теперь и азиатские государства, главным образом Китай, обзавелись ракетами средней дальности. И они представляют угрозу для американцев. К примеру, китайское оружие может достичь военных баз США в Гуаме, Японии и Южной Корее.

После саммита даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что вероятность отмены Договора РСМД очень высока. Схожим образом высказался и Маас, но он надеется, что Россия воспользуется своим последним шансом для смены курса.