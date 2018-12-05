Times: Форт Трамп в Польше поможет России укрепить военную мощь

Журналист Роджер Бойес в своей статье для The Times пишет, что размещение американской базы Форт Трамп в Польше отвечает интересам России. По мнению Бойеса, это позволит Москве навязать Западу противостояние на двух фронтах и выбирать между защитой союзников в Балтийском и Чёрном морях.

Как бы Польше ни хотелось привлечь внимание США, а президенту Дональду Трампу ни нравилось название новой американской военной базы, Форт Трамп — не более чем политический и экономический просчёт, пишет журналист The Times Роджер Бойес.



С политической точки зрения, отмечает Бойес, Форт Трамп будет на руку Кремлю. Так, в России появление американской базы в Польше назовут расширением НАТО и используют в качестве предлога для дальнейшего увеличения и без того внушительного военного гарнизона в Калининграде. Кроме того, «параноидальная» вера России в то, что Запад намерен окружить её, будет способствовать росту военного бюджета страны, полагает автор статьи.



В свою очередь, прежде сохранявшая нейтралитет Белоруссия сблизится с Россией. Это приведёт к тому, что Украина почувствует необходимость защищать не только свои восточные границы, но и границу с Белоруссией. Таким образом, размещение американской военной базы в Польше поставит под удар безопасность Украины, считает Бойес. А также вызовет увеличение числа кибератак российских хакеров против США.



Вместе с тем, основным местом, где развернётся противоборство России и её союзников с западными странами, станет Прибалтика. По мнению Бойеса, каждый в России осознаёт преимущества вынуждения врага воевать на два фронта. Москва надеется защитить свои границы, заставив Запад выбирать между защитой союзников в Балтийском и Чёрном морях.



На севере Эстония, Латвия, Литва и Польша обеспокоены активностью России. На юге Турция, Румыния и Болгария встревожены столкновением России и Украины в Азовском море. При этом автор статьи не согласен с трактовкой событий российским лидером Владимиром Путиным, который назвал их обычным «пограничным инцидентом». По словам Бойеса, это первый случай, когда Россия открыто противостоит Украине.



Россия нашла способ одновременно бросить НАТО вызов на северо-восточном и на юго-восточном флангах, и Форт Трамп её не остановит. В таких условиях Североатлантическому альянсу необходимо пересмотреть стратегию своей безопасности, отмечает журналист. Так, армии стран — членов НАТО должны стать более гибкими и подвижными. Транспортная инфраструктура восточных сран блока должна быть модернизирована.



Кроме того, угрозу для Запада автор видит в том, что вскоре «возрождающаяся» Россия и «поднимающийся» Китай могут объединить силы. При этом он полагает, что европейцам при обеспечении своей безопасности придётся рассчитывать только на себя. А значит необходимо решать проблемы «хронического» недофинансирования армий, плохо продуманных оборонных стратегий и низкий боевой дух в рядах вооружённых сил стран ЕС, пишет Роджер Бойес в своей статье для The Times.