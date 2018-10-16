Польский политик: Форт Трамп — этот лишь ответ на действия Москвы

Президент России сделал первый ход, расширив военный потенциал по-соседству с НАТО, заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский. Поэтому если Москва решит создать Форт Путин в ответ на потенциальный Форт Трамп, то тем самым совершит третий — снова наступательный и нарушающий равновесие шаг.
На вопрос, как мог бы выглядеть Форт Путин, и есть ли у Польши опасения, связанные с российским ответом на Форт Трамп глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский отрезал: «Это Форт Трамп является ответом на ситуацию на востоке, а не наоборот. Мы реагируем на существующую ситуацию,мы создаем не наступательные силы, а оборонительные», сообщает Onet.
При этом политик добавил, что Форт Путин вообще не должен возникнуть, потому что это президент России сделал первый ход на шахматной доске, увеличив военный потенциал в непосредственном близости от НАТО. По его мнению, Форт Трамп можно определить, как «уравнительный ход, ход номер два». «В то же время если бы Россия предприняла какие-то действия в ответ на строительство базы в Польше, она бы сделала третий — снова наступательный и нарушающий равновесие шаг», — оценил Щерский.
Глава канцелярии президента также сказал, что в отношениях Украины и государств региона все переживают критический момент, и он требует огромной ответственности от всех. «Война на Востоке продолжается, а украинская политика также обостряется по мере приближения там президентских выборов. К сожалению, также и в польско-украинских отношениях в области исторической политики в ближайшие полгода я ожидаю напряжённость. Не сулит ничего хорошего ситуация, когда во время избирательной кампании делается попытка завоевать поддержку путем разжигания неприязни к соседям», — сказал Щерский.
Разыграет ли президент Украины Петр Порошенко «польскую карту»? «Я лишь обращаю внимание, что политический опыт показывает: у украинских политиков наблюдается склонность обострять национальную риторику во время президентских кампаний», — заявил Щерский.
«Поиск политической поддержки часто приводит местных умеренных политиков к национализму. Поиск политических ресурсов в неправильно понимаемом национализме, это неэффективная и вредная идея», — объяснил Щерский и добавил, что в интересах Польши победа того кандидата, который не позволит России вмешиваться во внутренние дела его страны, резюмирует Onet.
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