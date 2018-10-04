Экс-президент Польши: Форт Трамп — скорее угроза для Польши, нежели её спасение

Если Дональд Трамп решится на перезагрузку с Россией, то постоянных американских баз в Польше точно не будет, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский. Но если вдруг договориться не получится и Форт Трамп появится на польской территории, тогда и риск для Польши будет более высоким, ведь она станет участником постоянного конфликта в отношениях России и США.

«Постоянная база войск США в Польше означала бы постоянный конфликт и противоречия в российско-американских отношениях», — заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в ответ на вопрос о перспективе создания в Польше базы Форт Трамп, построить которую президент Анджей Дуда предложил во время посещения Белого дома, пишет Rzeczpospolita.

Анджей Дуда во время визита в Вашингтон предлагал разделить расходы на создание американской военной базы на своей территории. Глава МИД Яцек Чапутович позднее говорил, что речь идёт о сумме порядка € 2 млрд. Американцы должны принять решение о предполагаемом создании постоянной базы в Польше весной 2019 года.

Однако по мнению Квасьневского, не будет никаких постоянных баз, если Трамп решится на перезагрузку с Россией. «Сейчас у нас имеется польское предложение, но неясен американский ответ», — подчеркнул он. Квасьневский вместе с тем указывал, что постоянная база в Польше означала бы постоянный конфликт в отношениях России и США.

«Я считаю, что если Америка захочет договориться с Россией, постоянных баз не будет, в то же время, если она не договорится, то базы будут в Польше, но и риск для Польши будет более высоким», — считает Квасьневский.