Times: НАТО открестилось от обвинений в концентрации войск на границе с Россией

Чиновники НАТО опровергают обвинения Москвы в том, что альянс сосредотачивает войска и тяжёлое вооружение на границе с Россией под предлогом проведения военных учений, пишет The Times. Тем не менее, как отмечает издание, в Восточной Европе и Прибалтике всё равно присутствуют значительные силы НАТО, призванные помешать Владимиру Путину провести ещё одну «аннексию в крымском стиле».

Россия обвинила НАТО в сосредоточении большого количества войск и тяжёлого вооружения на её границе на фоне обострения отношений в контексте кризиса на Украине, пишет The Times.

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что военный блок занимается наращиванием группировки на российской границе под предлогом проведения военных учений.

В ответ на «сосредоточение российских войск на границе», Украина усилила свою оборону в приграничных с Россией областях, а также в Азовском море, где ранее ФСБ захватила несколько украинских кораблей*. Президент Украины Пётр Порошенко уже призвал НАТО отправить флот к берегам Крыма, чтобы, по его выражению, не дать России «вторгнуться» в его страну.

Один из источников The Times опроверг обвинения России в адрес НАТО по поводу сосредоточения войск на границе. «В последнее время никакие дополнительные силы в регион не отправлялись, а наши недавние учения уже закончились», — сообщил он.

Тем не менее, как отмечает издание, США, Великобритания и другие члены НАТО направили существенные силы в районы, граничащие с Россией в качестве «предупреждения» президенту России Владимиру Путину, чтобы помешать тому провести ещё одну «аннексию в крымском стиле».

В четырёх государствах Восточной Европы и Прибалтики, граничащих с Россией, находятся 12 тыс. военнослужащих США и НАТО при поддержке танков, средств ПВО и авиации.

«Эти бронетанковые соединения находятся там, чтобы сдерживать российскую агрессию, — отметил один источник издания в блоке. — Однако такую относительно немногочисленную группировку войск вряд ли можно считать угрозой для России».

Войска подразделяются на четыре международные боевые группы: по одной в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Кроме того, в последней стране находится американская танковая бригада численностью около 4,5 тыс. человек, которая действует независимо от НАТО.

Помимо этого ВМС США располагают авианосной ударной группировкой в Средиземноморье. На данный момент также ведутся переговоры о создании постоянной американской базы в Польше для одной танковой дивизии.

Рассказывая о причинах ведения такой политики сдерживания в Европе, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Путину нельзя доверять. «Очевидно, Путин медленно учится. Он действует не в лучших интересах народа России, и, по сути, принуждает НАТО к перевооружению», — подчеркнул он.

*Так сказано в оригинале (Прим. ИноТВ).