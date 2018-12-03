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Hill: cенатор США призвал отправить в Чёрное море флот — чтобы вразумить Путина

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Американский сенатор Джон Баррассо призвал США и НАТО отправить в Чёрное море свой флот, чтобы поддержать Украину после инцидента в Керченском проливе, пишет The Hill. По мнению политика, западные страны должны пойти на такой шаг, так как Владимир Путин понимает только конкретные и решительные действия.
Hill: cенатор США призвал отправить в Чёрное море флот — чтобы вразумить Путина
Reuters

Сенатор Джон Баррассо заявил, что президент США Дональд Трамп принял правильное решение, отменив официальную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20. Кроме того, американский политик призвал США и НАТО дать более жёсткий ответ на «российскую агрессию» по отношению к Украине, пишет The Hill.

«Путин — это человек, который считается только с силой и преградами. Слова для него значат не слишком много, в отличие от действий. Поэтому я считаю, что мы должны предпринять в этом направлении более значительные усилия», — заявил Баррассо.

Кроме того, сенатор считает, что США и НАТО могут продемонстрировать России силу, отправив в Чёрное море свои корабли, а также начав дополнительные поставки Киеву средств ПВО и противокорабельной борьбы.

«Путин уважает силу и конкретные действия. Он не остановится, пока его не остановят. Он чует страх, и он действует исходя из этого», — подчеркнул политик.

Отношения между Россией и Украиной накалились на прошлой неделе после того, как Киев заявил о том, что Москва обстреляла, а затем захватила несколько украинских судов в Керченском проливе. ФСБ же указывает на то, что захваченные корабли незаконно вошли в территориальные воды России.  

Мировые лидеры осудили этот шаг Москвы, а Трамп решил отменить переговоры с Путиным в Аргентине. Тем не менее российский и американский лидеры сумели пообщаться в рамках того, что Белый дом охарактеризовал как «неформальный» диалог.

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источник
Hill США Северная Америка
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