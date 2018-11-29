ERR: Эстония требует наказать Россию новыми санкциями «за нападение» в Керченском проливе

Глава МИД Эстонии Свен Миксер призвал ужесточить санкции против России за её «агрессию» против Украины и «нападение на украинские суда в Керченском проливе», сообщает ERR. Как подчеркнул эстонский министр, недавний инцидент с задержанием украинских кораблей стал очередной попыткой Москвы «де-факто закрепить нелегальную аннексию Крыма», и это не может оставаться безнаказанным.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер считает, что в отношении России должны быть введены дополнительные санкции за нападение на украинские суда в Керченском проливе. Об этом говорится в распространённом в среду, 28 ноября, комментарии министра.

«В связи с событиями в Керченском проливе уже прозвучали призывы ввести в отношении России дополнительные ограничивающие меры. Как я уже говорил в течение последних дней, это грубое нарушение Россией международного права, которое не должно остаться без последствий. В этом контексте я считаю правильным ввести дополнительные ограничивающие меры и продлить действующие на сегодняшний день санкции в отношении России», — сказал Миксер.

«Нападение на украинские суда и задержание команд судов представляет серьёзную новую эскалацию в продолжающейся уже пятый год агрессии России против Украины и её попытках де-факто закрепить нелегальную аннексию Крыма», — добавил он.

Ранее в МИД Эстонии был вызван посол России в Эстонии Александр Петров. На встрече с послом МИД Эстонии призвал Россию незамедлительно освободить корабли и членов их команд. Также министерство подчеркнуло, что Россия должна гарантировать свободу навигации судам Украины и других стран в Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международным правом.

25 ноября погранслужба ФСБ РФ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые требовали прохода через Керченский пролив. Российская сторона заявила, что они не подавали заявку на проход и «опасно маневрировали». ФСБ возбудила уголовное дело по факту нарушения украинскими кораблями государственной границы РФ.

Президент Украины Пётр Порошенко потребовал от руководства России отпустить задержанные корабли и моряков. По его обращению Верховная рада Украины также ввела на 30 дней военное положение в пограничных с Россией районах страны. Европейский союз изучит возможность введения против Москвы дополнительных санкций.

Дата публикации 28 ноября 2018 года.