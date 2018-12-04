BI: американский адмирал уверен — НАТО подобрало ключ к обороне русских в Крыму и Калининграде

Глава недавно восстановленного Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис считает, что НАТО нашло противоядие на тактику России, которая заключается в блокировании доступа к таким стратегически важным районам как Крым и Калининград, пишет Business Insider. По мнению Льюиса, метод обхода такой системы в случае конфликта основан, прежде всего, на манёвре, скрытности и своевременности действий.

Российские военные и их коллеги из НАТО всё активнее действуют в Восточной Европе, в то время как западные страны работают над ответом «российской агрессии» в регионе, пишет Business Insider.



Среди многих аспектов активности российских военных западные стратеги в частности отмечают расширение Москвой системы блокирования доступа к стратегически важным районам. Например, Россия развернула в Калининграде, Крыму и на сирийском побережье такие комплексы, как С-400, радиус поражения которых достигает 400 км.



По словам генерала ВВС США в отставке Фрэнка Горенка, комплексы, оснащённые ракетами класса земля-воздух в Калининградском анклаве, вклинившемся между Польшей и Литвой, «расположены таким образом, что доступ к этому району затруднён». Это обстоятельство, как отмечает генерал, может сказаться на операциях НАТО в регионе.



По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, потенциал России в плане блокирования доступа к стратегически важным пунктам варьируется от региона к региону. «Однако этот потенциал России в Калининграде и в Крыму наиболее существенен, так как там есть средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а также находятся несколько тысяч солдат», — отметил он.



Кроме того, российские СМИ сообщили, что на фоне обострения отношений с Украиной из-за инцидента в Керченском проливе в Крыму на боевое дежурство заступил ещё один дивизион С-400. При этом в Балтийском и Черноморском регионах развёрнуты менее технически совершенные, но всё равно весьма эффективные С-300.



Подобные системы, с помощью которых Москва надеется нивелировать техническое и численное превосходство НАТО на море и в воздухе, действуют в связке со средствами радиоэлектронной борьбы и радарами. В НАТО беспокоятся, что таким образом Россия может ограничить свободу передвижений сил блока, особенно в контексте локального конфликта, при котором возможности для наступления будут ограничены.



Однако, по словам Ходжеса, «альянс сознаёт эту проблему» и «готов предпринять разнообразные необходимые меры» для её решения. Тем не менее, генерал не уточнил, что именно он имеет в виду.



«Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа, — считает вице-адмирал Эндрю Льюис, возглавляющий недавно восстановленный Второй флот США. — По сути, я это знаю».



«Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы. У нас для этого есть чёткий метод. Он основан на физическом, комплексном манёвре; мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и говорить, когда это необходимо», — добавил он.



По словам Льюиса, в этом отношении всегда можно что-то изменить в лучшую сторону, однако он уверен, что США справятся с этой задачей. «Это аспект, которому мы уделяем очень, очень большое внимание на протяжении многих лет, и в этом отношении мы добились серьёзного прогресса», — подытожил он.