WT: США и Канада потребовали от России прекратить «агрессивные действия» в Восточной Европе

Высокопоставленные чиновники США и Канады призвали Россию отпустить задержанных украинских моряков, сообщает The Washington Times. Также они потребовали от Москвы прекратить «агрессивные действия в Восточной Европе».

Официальные лица обеих стран осудили «притеснения в Азовском море и Керченском проливе», где российские силы задержали три украинских судна и арестовали украинских моряков, пишет издание со ссылкой на заявление главы МИД Канады Христи Фриланд, сделанное на пресс-конференции в Госдепе США.

«Мы призываем Россию отпустить этих моряков», — заявила Фриланд.

Вместе с ней на вопросы журналистов также отвечали американский госсекретарь Майк Помпео, министр обороны США Джеймс Мэттис, канадский министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан.

Мэттис, хотя и не касался напрямую темы ареста украинских моряков, ещё раз озвучил обещание Вашингтона вместе с европейскими союзниками Америки противостоять «полному спектру российского пагубного влияния и учесть недавнее наглое пренебрежение Москвы к международному праву в Керченском проливе, а также их действия против украинского народа».

Как напоминает издание, российская сторона обвинила задержанных украинских моряков в том, что те незаконно вторглись в территориальные воды России. Киев, между тем, утверждает, что нападение на украинские суда было ничем не спровоцировано.

Президент России Владимир Путин неоднократно возлагал вину за случившееся на украинского лидера Петра Порошенко, заявляя, что последний устроил эту провокацию, чтобы повысить свои шансы на переизбрание в предстоящем году, отмечается в статье.