WT: США и Канада потребовали от России прекратить «агрессивные действия» в Восточной Европе

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Канады и США, выступая на совместной пресс-конференции в американском Госдепе, осудили Россию за «притеснения» Украины в Азовском море и Керченском проливе и призвали Москву отпустить задержанных недавно украинских моряков, сообщает The Washington Times. Кроме того, Вашингтон и Оттава потребовали от российской стороны прекратить агрессивные действия в Восточной Европе, говорится в статье.
Высокопоставленные чиновники США и Канады призвали Россию отпустить задержанных украинских моряков, сообщает The Washington Times. Также они потребовали от Москвы прекратить «агрессивные действия в Восточной Европе».
Официальные лица обеих стран осудили «притеснения в Азовском море и Керченском проливе», где российские силы задержали три украинских судна и арестовали украинских моряков, пишет издание со ссылкой на заявление главы МИД Канады Христи Фриланд, сделанное на пресс-конференции в Госдепе США.
«Мы призываем Россию отпустить этих моряков», — заявила Фриланд.
Вместе с ней на вопросы журналистов также отвечали американский госсекретарь Майк Помпео, министр обороны США Джеймс Мэттис, канадский министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан.
Мэттис, хотя и не касался напрямую темы ареста украинских моряков, ещё раз озвучил обещание Вашингтона вместе с европейскими союзниками Америки противостоять «полному спектру российского пагубного влияния и учесть недавнее наглое пренебрежение Москвы к международному праву в Керченском проливе, а также их действия против украинского народа».
Как напоминает издание, российская сторона обвинила задержанных украинских моряков в том, что те незаконно вторглись в территориальные воды России. Киев, между тем, утверждает, что нападение на украинские суда было ничем не спровоцировано.
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