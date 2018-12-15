Экс-резидент ЦРУ: опыт Буша поможет Трампу бороться с «российской агрессией»

Основные цели путинской России — подорвать стабильность в США, рассорить Вашингтон с союзниками по НАТО и укрепить своё влияние на постсоветском пространстве, считает обозреватель Fox News и бывший резидент ЦРУ Дэниел Хоффман. По его мнению, администрации Дональда Трампа необходимо дать отпор «агрессии» Москвы, беря пример с внешнеполитического курса Джорджа Буша — старшего.

«Своими действиями российский президент Владимир Путин дал ясно понять, что его главные внешнеполитические цели — дестабилизировать США изнутри, вбить клин между Америкой и её союзниками по НАТО и укрепить своё влияние на соседние страны», — пишет в своей статье для Fox News бывший резидент ЦРУ Дэниел Хоффман.

«Украина несёт основную тяжесть путинской агрессии, но она далеко не единственная жертва. И никто за пределами Кремля не знает, где Путин может нанести следующий удар», — отмечает автор статьи.

По его словам, национальная стратегия российского президента называет США главным противником. Поэтому ФСБ, СВР и ГРУ до сих пор выделяют львиную долю ресурсов на то, чтобы «внедриться» в американские спецслужбы, политические партии, военно-промышленный комплекс и лоббистские группы.

Современная Россия в большей степени ведёт себя как «агрессивная и опасная страна-изгой, нежели ответственный член сообщества наций». Она неустанно «подрывает и эксплуатирует» мировой порядок, который жизненно необходим для национальной безопасности и экономического роста Соединённых Штатов, утверждает Хоффман.

На его взгляд, самый известный пример российских действий против Америки — это «вмешательство» в президентские выборы 2016 года. Кроме того, Москва «влияла» на голосование и у европейских союзников США.

«Россия сегодня намного меньше, беднее и слабее старого Советского Союза, в котором она когда-то главенствовала. Но у неё по-прежнему мощная армия, самый крупный ядерный арсенал, если не считать США, и агрессивные глобальные амбиции», — рассуждает экс-офицер ЦРУ.

Он напоминает, что Путин называл распад СССР «величайшей геополитической катастрофой столетия». Очевидно, что тем самым российский президент сигнализировал, что намерен играть как можно большую роль в делах бывших советских республик.

Более того, выборы в России — это всего лишь «фикция». На самом же деле Путин «правит страной железной рукой как диктатор по примеру своих советских предшественников», уверяет Хоффман.

Поэтому прибалтийские члены НАТО, где проживают русские меньшинства, справедливо опасаются, что они могут стать «следующей целью Путина». Ведь Москва «захватила» Крым, исходя из пожелания живущих на полуострове русских, напоминает автор статьи.

Кроме того, по его мнению, «путинская агрессия» угрожает и другим членам Североатлантического альянса, а именно Турции, Болгарии и Румынии. Ведь эти три страны граничат с Чёрным морем, как и Россия.

Недавно российские войска «обстреляли и захватили» украинские суда в Керченском проливе. Опасаясь курса Украины на вступление в ЕС и НАТО, Кремль осуществляет «агрессивные военные действия для укрепления безопасности своего единственного тепловодного порта в Севастополе и усиления Черноморского флота».

Исходя из всего вышесказанного, Хоффман предлагает следующую стратегию в отношении России. По его мнению, США необходимо уделить основное внимание укреплению НАТО, сдерживанию «порочного влияния» Кремля на Ближнем Востоке и за его пределами, противодействию российским «операциям влияния» и шпионажу, а также оказанию помощи своим союзникам, в том числе Киеву, в усилении обороноспособности и в отражении «агрессии Москвы».

«Сегодня перед президентом Трампом и конгрессом стоит безотлагательный вопрос: что должны делать США перед лицом российской агрессии? Они могут найти пример преодоления международного кризиса подобного масштаба, проанализировав действия ушедшего недавно из жизни президента Джорджа Буша — старшего, чья невероятная жизнь является образцом служения обществу и великих достижений», — предполагает Хоффман.

По его словам, Буш много знал о том, как обходиться с автократами, странами-изгоями и агрессорами. Прежде чем стать президентом он был членом палаты представителей, постпредом США в ООН, послом в Китае и директором ЦРУ.

Чтобы противостоять иракской военной агрессии в 1990 году, президент Буш собрал глобальный альянс. В результате Багдад безоговорочно вывел свои войска из Кувейта после непродолжительной войны, «закончившейся решающей победой США и их союзников».

Буш также сформулировал комплексную стратегию «нового мирового порядка». Согласно этому принципу, страны должны признавать свою общую ответственность за свободу и справедливость.

Выступая на совещании Совбеза ООН, американский представитель Никки Хейли раскритиковала Россию за поведение в Керченском проливе. Слова посла были созвучны с обещанием Буша ответить на иракскую агрессию в отношении Кувейта.

«Законопослушная и цивилизованная страна так себя не ведёт. Препятствование законному прохождению украинских судов через Керченский пролив является нарушением международного права. Это наглая акция, которую международное сообщество должно осудить, и с которой оно никогда не смирится», — сказала Хейли.

По мнению Хоффмана, бывший агент КГБ Путин специально «нагнетает напряжённость во время каждого поползновения на украинский суверенитет». Он хочет показать Украине и её союзникам, что НАТО не в силах сдержать «российскую агрессию». А его долгосрочная цель — сделать так, чтобы Киев никогда не присоединился к НАТО и ЕС, а вернулся в сферу российского влияния.

«Украина находится на переднем крае обороны против разрушительной российской агрессии. Дело в том, что больше всего Путин боится стабильного, экономически сильного и демократического соседа с крупным русскоязычным населением, который может стать символом надежды и источником вдохновения для его оппонентов», — пишет Хоффман.

Наследие президента Джорджа Буша предлагает чёткий и ясный план действий для миссии НАТО, возглавляемой США. Её суть — защитить Украину контрмерами, «призванными укрепить обороноспособность и силы сдерживания страны перед лицом наглой российской агрессии».

Автор статьи считает, что администрация Трампа должна продумать самые эффективные варианты решения этой задачи. Ей следует принять новый пакет антироссийских санкций в связи с керченским инцидентом, усилить военное содействие Украине, включая поставку ей американских военно-морских фрегатов, а также направить натовские корабли в Чёрное и Азовское моря.

Защищая украинский суверенитет, НАТО под руководством США должно также повысить для России цену за её «агрессию». Это поможет урегулировать отношения между «воюющими сторонами» с помощью переговоров, полагает экс-резидент ЦРУ.

«И всё это необходимо сделать в ближайшем будущем. Пока Путин остаётся у власти, а может, и после его ухода, Россия будет агрессивной державой, представляющей огромную опасность для США и для многих других стран. Мы не должны игнорировать эту угрозу», — предупреждает Дэниел Хоффман.