WT: в ответ на «агрессию» России НАТО даст Украине современные средства связи

НАТО пообещало к концу года отправить Киеву высокотехнологичное, защищённое коммуникационное оборудование, пишет The Washington Times. По мнению издания, это обещание альянса, а конкретно его генсека Йенса Столтенберга, стало «первым ощутимым ответом Европы на агрессию России» против Украины.
НАТО заявило, что в скором времени поставит украинской армии высокотехнологичные, безопасные средства связи, сообщает The Washington Times. Как отмечает издание, Североатлантический альянс идёт на этот «ключевой тактический шаг» приблизительно через неделю после того, как администрация президента США Дональда Трампа настояла на том, чтобы военный блок взял на себя лидерство в вопросе противостояния российской агрессии на Украине.
«Мы также выступаем в поддержку того, чтобы Украина улучшила свои военно-морские возможности», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в штаб-квартире организации в Брюсселе во время визита украинского лидера Петра Порошенко в бельгийскую столицу.
Обещание Столтенберга стало «первым ощутимым военным ответом Европы напроизошедшее в прошлом месяце нападение Москвы на украинские военно-морские суда», говорится в статье.
Генсек альянса похвалил правительство Порошенко за «спокойствие и сдержанность», проявленные после того, как 25 ноября в Керченском проливе были задержаны украинские корабли.
Россия отвергла все призывы США и глав европейских государств вернуть суда и отпустить украинских моряков.
На прошлой неделе высокопоставленный анонимный источник в Госдепе США сообщил журналистам, что американский госсекретарь Майк Помпео призвал европейских союзников «продемонстрировать лидерство в решении проблем на заднем дворе Европы», пишет издание.
В НАТО не уточнили, какой конкретно тип коммуникационного оборудования будет поставлен на Украину, однако в военном блоке сообщили, что аппаратура будет отправлена уже к концу этого года.
«В ответ на агрессивные действия России НАТО за последние несколько лет усилило своё присутствие в Чёрном море, и мы продолжим оценивать там наши позиции», — приводит издание слова Столтенберга.
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