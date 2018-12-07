Daily Star: Россия готовится к игре с Западом в «кошки-мышки» в Чёрном море

Выход российской подводной лодки из порта Севастополь вызвал пристальное внимание зарубежных экспертов. Как пишет Daily Star, ветеран-подводник Эрик Морено считает, что боевой корабль может направляться в Керченский пролив, что приведёт в регионе к затяжной игре в «кошки-мышки» между Западом и Россией

Дизель-электрическая подводная лодка «Проекта 877», получившая название «Чёрная дыра» из-за её малозаметности, была сфотографирована в тот момент, как она покидала порт Севастополя. Как пишет Daily Star, снимок был сделан пользователем Twitter , а затем на него обратил внимание американский ветеран-подводник и эксперт Эрик Морено, который считает, что субмарина может направляться в Керченский пролив.

Однако, как продолжает издание, Морено считает, что корабли НАТО также могут поучаствовать в опасной игре в «кошки-мышки» в районе Чёрного моря. Военно-морской аналитик заявил: «США не могут отправлять туда подводные лодки, потому что вода слишком мелкая для атомных подводных лодок. Туда может подкрасться только дизельная подводная лодка. Поэтому там может оказаться корабль только тех стран НАТО, у кого есть дизельные подлодки. Если та или иная страна думает, что у них есть возможность пойти туда и пошпионить, чтобы увидеть, что происходит, они могут это сделать».

Данная новость пришла на фоне обращения американских военных в Госдепартамент США с просьбой сообщить Турции о намерении направить американский военный корабль в Чёрное море. Кроме того, украинское телевидение сообщило, что в НАТО решили отправить корабли в Азовское море, но решение не было принято окончательно.

Морено считает, что, вероятно, когда НАТО отправит в регион надводный корабль, он будет сопровождаться одной или двумя подводными лодками для защиты и наблюдения. Он добавил, что лодка, которую направила Россия, вероятно, уже находится там прямо сейчас.

«Вероятно, её цель — проконтролировать вхождение в Чёрное море каких-либо кораблей. Тот военный корабль, который мы посылаем, будет лёгкой добычей, потому что в Чёрное море есть только один вход и выход», — добавил Морено.

Как заключает издание, аналитик прогнозирует затяжную игру в «кошки-мышки» в регионе.

«Скорее всего российская подлодка будет находится на выходе из Босфора для контроля за проливом. Русские следят за военным кораблем, мы следим за русской подводной лодкой. Добро пожаловать в холодную войну — 2. Кто знает, чем это обернется? У России может быть целая волчья стая, готовая внести беспорядок в действия кораблей США. Там может и не оказаться ни одной подводной лодки вообще. А вышедшая из Севастополя будет заниматься чем-то другим. Кто знает? Вот как пишутся великие книги», — подытожил эксперт.