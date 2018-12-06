Эксперт: Польше выгоднее дождаться, когда Россия потерпит крах из-за «путинской одержимости»

Президент Владимир Путин «ведёт Россию к катастрофе», причём на Западе это прекрасно понимают, заявил в интервью Fronda.pl польский юрист и политик Гжегож Гурский. По его мнению, сейчас Кремль намеренно пытается дестабилизировать ситуацию на Украине. Но не следует «лезть на передовую» и подставлять себя под удар, чтобы этому помешать — лучше подождать, когда Россия рухнет под грузом проблем, и использовать это в своих интересах, советует польский эксперт.

Российский лидер Владимир Путин «одержим неоимперскими идеями» и уверен в том, что может вновь превратить свою страну «в мирового игрока номер один» и поравняться с США, поэтому способен «наделать много бед», подчеркнул в беседе с корреспондентом портала Fronda.pl польский юрист, американист и политик Гжегож Гурский. По его мнению, результатом путинской политики можно считать «один большой провал». Администрация президента США Дональда Трампа также «прекрасно понимает, что Путин всё быстрее ведёт Россию к катастрофе», однако многие на Западе уверены, что у Москвы не хватит финансовых средств на реализацию всех амбициозных планов, поэтому «смотрят на Путина сквозь пальцы», заявил эксперт.

К настоящему моменту Россия «стала государством, всецело зависящим от экспорта нефти и газа», а поскольку её возможности повлиять на цену этих энергоресурсов довольно ограничены, то она «не может управлять и собственной судьбой», считает Гурский. В первую очередь, по его мнению, это связано с тем, что роль основного покупателя российских энергоресурсов постепенно переходит к Китаю, которому Россия поставляет сырьё «по катастрофически низкой цене». В то же время «из-за собственных демографических проблем и слабости экономики» Москва стремительно утрачивает влияние на Дальнем Востоке, из-под её контроля постепенно выходят государства Средней Азии и она всё меньше способна влиять на ситуацию в Закавказье, подчеркнул эксперт: «Захват Крыма оказался коротким праздником, благодаря которому Путин победил на очередных президентских выборах, но фиеста быстро закончилась. В экономическом плане Крым стал тяжким балластом, аннексия полуострова не принесла никакой реальной выгоды. Её результат — это лишь все более болезненные для России санкции, которые постепенно закрепляют отсталость российской экономики», — пояснил он в беседе с корреспондентом.

По его мнению, большим ударом для России стало и недавнее решение Константинопольского патриарха, отменившего указ XVII века, по которому украинские земли, находившиеся тогда преимущественно в границах Речи Посполитой, были переданы под управление Московского патриархата. «Это решение вкупе с изменившимися настроениями украинцев, подавляющее большинство которых стало считать Россию враждебным государством, означает, что московская политика последних трёхсот лет полностью провалилась. Своими безумными действиями Путин отбросил свою страну на триста лет назад. Если мы добавим к этому плачевные для России последствия её присутствия в Сирии, мы увидим всю глубину её провала», — подчеркнул Гурский в интервью Fronda.pl. Военная операция в Сирии «обошлась Кремлю очень дорого», и хотя Россия надеется вернуть часть средств за счёт разработки газовых месторождений у сирийских берегов, однако рано или поздно придётся начать восстанавливать местную экономику — иначе там может смениться руководство и «отобрать у россиян разрешения на эксплуатацию месторождений», предупреждает эксперт. «На восстановление сирийского государства понадобятся огромные средства, у Москвы их нет, и она пытается сейчас найти того, кто будет готов их предоставить», — отметил он.

Недавнее обострение ситуации в Азовском море — это безуспешная попытка российского руководства повернуть ситуацию вспять, чтобы «избежать катастрофы», считает Гурский. «Путин осознает, что сохранить российско-украинское церковное единство удастся лишь при помощи полной дестабилизации Украины. Та вступает в период предвыборной борьбы, а это может дополнительно её ослабить. Керченская провокация была, по всей видимости, увертюрой к дальнейшим шагам — а Путин рассчитывает на то, что становящееся все более эфемерным украинское государство или попадёт в его руки в результате выборов (это вполне вероятно) или станет полностью дезинтегрированным пространством. В итоге Россия сможет хотя бы на какое-то время затормозить процесс формирования на Украине самостоятельной церковной организации, появление которой стало бы ключевым фактором в процессе укрепления суверенной украинской государственности», — выразил мнение эксперт в интервью Fronda.pl.

Однако подобными действиями «Путин добился только того, что большинство европейских стран убедились в необходимости сохранить санкции», и ещё больше навредил собственной экономике, уверен польский политик: «Он льёт воду на мельницу всех тех, кто говорит о том, что следует укреплять восточный фланг НАТО и наращивать постоянное присутствие американских сил у границ России. Для дальнейших шагов время ещё придёт, но уже сами колебания цен нефти и газа показывают, что Россия стала объектом давления. Её финансовый рынок трещит по швам, из-за ужесточения курса социальной политики и повышения пенсионного возраста нарастает внутренний кризис, а российский добывающий сектор становится все менее конкурентоспособным из-за нехватки денег на инвестиции в сфере современных технологий».

Как полагает эксперт, новые санкции со стороны стран Евросоюза и Соединённых Штатов в итоге «приведут Россию к катастрофе». Но Западу можно не спешить, поскольку время работает в его пользу, уверен Гурский: «Конечно, у России есть очень сильная армия, потенциал для ведения гибридной войны, но одновременно у неё остаётся все меньше средств на содержание этих своих последних активов. Время работает против неё, и американцы это понимают. Они могут позволить себе не спешить, ведь Путин сам толкает Россию в пропасть».

По его мнению, развитие ситуации на Украине также показало, что Западу не выгодно сейчас взваливать на себя миссию по наведению там порядка: «Весь мир видит, что украинское государство эфемерно, украинский политический класс неспособен навести в государстве элементарный порядок, а украинское общество раздроблено. Экономические проблемы страны легли на его плечи тяжёлым грузом, и поэтому оно не может демократическим способом сменить свои псевдоэлиты. Именно по этим причинам мир дистанцируется от украинской темы и, к сожалению, именно поэтому многие считают обоснованными путинские претензии в отношении Украины. Многие западные лидеры размышляют так: кто-то должен навести порядок на этом огромном пространстве, раз больше некому, пусть это будет Путин». И если бы не американцы, то независимое государство украинцев «давно стало бы историей, а Путин руководил бы объединёнными Россией, Белоруссией и Украиной», полагает эксперт: «Но США выгодно, чтобы Москва оставалась втянутой в украинский конфликт и увязла в нём, ведь это ограничивает её возможности на других направлениях».

Действия капитанов украинских кораблей во время недавнего инцидента в Керченском проливе также продемонстрировали, что украинские военные «не отличаются от своих лидеров — вырожденцев, у которых нет никакого государственного инстинкта, и которые используют свою страну для извлечения личной выгоды», подчеркнул Гурский: «Достаточно взглянуть на Порошенко, Гройсмана, Тимошенко, Яценюка: этим людям далеко до европейских стандартов. Какой тут быть украинской армии? За таких лидеров украинским военным не хочется отдавать жизнь». Как он считает, во всём мире уже прекрасно поняли, что представляют собой «украинские элиты», и только в Польше на эту проблему многие до сих пор закрывают глаза: «Я не понимаю нашей политики в отношении Украины. Её лидеры (и оппозиционеры, и те, что находятся у власти) связали свою личную судьбу и судьбу свой страны с Берлином, они смотрят на нас свысока, игнорируют нас и лгут при каждом удобном случае, а мы все твердим, что «без независимой Украины не будет независимой Польши». Мы спускаем с рук украинцам все их сумасбродные поступки, неприкрытые антипольские акции и ведём споры на тему эксгумации останков польских военных».

Полякам пора адаптировать свою политику к реалиям и взглянуть на мир «без розовых очков», не забывая знаменитую фразу Леха Качиньского: «Сегодня Грузия, завтра Украина, а послезавтра, возможно, придёт черед моей страны, Польши», — отмечается в статье. На фоне реалий 2008 года в большинстве стран это высказывание сочли «проявлением свойственных полякам антироссийских фобий», а некоторые европейские лидеры не вняли этому предостережению до сих пор, заявил Гурский. Об этом свидетельствует и то, что Меркель поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», а Макрон призывает создать европейскую армию, чтобы защищаться от США. «Однако все больше людей видят, каковы цели политики Путина в Европе и за её пределами. Он одержим неоимперскими идеями и уверен в том, что может сделать Россию равной США, вновь превратить её в мирового игрока номер один», — предупредил польский эксперт в интервью Fronda.pl.

В то же время многие на Западе «осознают, что у Москвы нет денег на претворение в жизнь этих планов, а поэтому смотрят на Путина сквозь пальцы», пояснил политик. «Одновременно они понимают, что пока одержимый не рухнет под грузом своей мании, он может наделать много бед — так что нужно предотвратить такое развитие событий», — подчеркнул Гурский. По его мнению, польским лидерам тоже пора задуматься о том, как не стать «одной из жертв путинской одержимости», и заранее принять меры. «Это значит, что нам не следует лезть на передовую войны с Москвой. Нет никакой необходимости подставлять себя под удар, ведь можно спокойно подождать, когда она рухнет сама, и обдумать, какую выгоду мы сможем из этого извлечь», — заключил эксперт в беседе с корреспондентом.