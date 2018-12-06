New York Times: Порошенко призвал наказать Россию санкциями за «агрессию против Украины»

«Путин должен быть наказан», — пишет в своей статье для The New York Times украинский президент Пётр Порошенко. По его словам, нельзя позволить, чтобы России сошла с рук «агрессия против Украины».

Украинский народ, уверен он, не будет спокойно смотреть на то, как Россия продолжает «ползучую аннексию» Украины.

«Четыре года назад после нашей революции Украина в одиночку не смогла выстоять против российской военной авантюры. Но сегодня наша решимость крепка, и мы готовы противостоять России», — говорится в статье.

Порошенко утверждает, что он недавно ввёл на приграничных с Россией территориях военное положение, чтобы украинцы имели возможность мобилизоваться и отстаивать свою безопасность в том случае, если Москва «осмелится усилить агрессию».

«Но нам также нужна поддержка международного сообщества в виде дальнейших санкций против Москвы за её недавнее нападение», — пишет украинский лидер, говоря о недавнем задержании украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

«Атака России в Керченском проливе и Чёрном море, произошедшая 25 ноября, — это не единичный случай», — указывает Порошенко.

По его словам, Москва регулярно нарушала международные нормы и договорённости в сфере судоходства.

«Она крала наши энергоресурсы и рыбные промыслы, вредила жизнедеятельности Украины, блокировала сообщение с нами портами и торговлю с ними», — утверждает Порошенко.

Он пишет, что недавние действия России в Керченском проливе были «прямой, ничем не спровоцированной военной атакой» на Украину со стороны Вооружённых сил РФ.

По словам украинского лидера, цель России очевидна.

«Она хочет вернуться к эпохе, когда имущество и земли захватывали силой. Она начинает с Украины и продолжит движение в западном направлении до тех пор, пока демократический мир будет это позволять. Демократические страны теперь должны выбрать: выступить за то, что правильно, или продолжить умиротворять президента Владимира Путина. Если история и научила нас чему-нибудь, то это тому, что умиротворение имеет свою смертельную цену», — подчёркивает украинский лидер.

Как пишет Порошенко, несмотря на «кремлёвскую пропаганду», Путин не так силён, как он убеждает Запад. И западные страны, заставляя Москву заплатить за агрессию более высокую цену, могут вынудить российского лидера действовать надлежащим образом.

Президент США Дональд Трамп, по словам Порошенко, на недавнем саммите G20 в Аргентине проявил настоящее лидерство, отменив встречу с Владимиром Путиным из-за «захвата» украинских кораблей.

«Партнёры по обе стороны Атлантики вместе могут продолжить повышать для России цену за угрозы коллективной безопасности, — подчёркивает украинский президент. — С учётом оккупации Крыма и Донбасса, наша общая задача — не дать России распространить свою агрессию в Азовское море. И «азовский пакет санкций» против России будет самым меньшим из того, чем может ответить мир в этот раз. Пока Запад говорит, господин Путин действует. Настало время ответить».