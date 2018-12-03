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Корреспондент: Порошенко предложил прекратить действие договора о дружбе с Россией

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На сайте Верховной рады был опубликован законопроект Петра Порошенко о расторжении Договора о дружбе между Украиной и Россией, сообщает «Корреспондент». По данным издания, украинский президент предлагает в документе прекратить действие Договора с 1 апреля 2019 года.
Корреспондент: Порошенко предложил прекратить действие договора о дружбе с Россией
Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко предложил Верховной раде прекратить действие Договора о дружбе между Россией и Украиной 1 апреля 2019 года, пишет «Корреспондент», ссылаясь на соответствующий законопроект, опубликованный на сайте Рады.

«Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 года в г. Киев и ратифицированного Верховной радой Украины 14 января 1998 года», — цитирует законопроект украинское издание. Судя по тексту документа, необходимость такого шага объясняется «вооружённой агрессией России против Украины».

В документе подчёркивается, что прекращение действия Договора «освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного Договора до прекращения его действия», говорится в материале.

Как напоминает обозреватель «Корреспондента», министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Киев не будет разрывать дипломатические отношения с Россией в связи с нападением российских военных на украинские судна вблизи Керченского пролива, но в ближайшее время прекратит действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.

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