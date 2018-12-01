Экс-глава МИД Германии: Украина пыталась втянуть нас в войну

Ангела Меркель правильно делает, выступая в качестве посредника между Украиной и Россией, однако её возможности не безграничны, считает бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В интервью немецкому телеканалу N-TV он подчеркнул, что сейчас ни в коем случае нельзя позволять втянуть себя в войну — а Украина пыталась это сделать. Для урегулирования конфликтной ситуации Запад должен вести переговоры с Россией — только так можно положить конец насилию в регионе, убеждён политик.

Бывший глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль приветствует усилия Ангелы Меркель в качестве посредника во вновь обострившейся ситуации между Россией и Украиной, однако считает, что её власть не безгранична. Поэтому в будущем Германии следует активно действовать в Совете Безопасности, считает Габриэль.

В интервью немецкому телеканалу N-TV политик рассказал, что он очень обеспокоен ситуацией, сложившейся в районе Крыма. «Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», — подчеркнул экс-глава МИД Германии.

В то же время, он отметил, что действия российского правительства в регионе не соответствуют международному праву. «Поэтому я считаю правильным, что канцлер Германии постарается снова подтолкнуть стороны к нормальным отношениям, — заявил Габриэль в беседе с репортёром N-TV. — Это будет довольно трудно».

На вопрос о том, чего Ангела Меркель в действительности может достичь в роли посредника, бывший министр иностранных дел Германии привёл в качестве примера события прошлого, когда существовала опасность обострения военной ситуации на востоке Украины. Тогда Ангела Меркель и французский президент Франсуа Олланд предотвратили дальнейшее развитие конфликта. «Так что это возможно», — уверен Габриэль. Однако, по его мнению, у канцлера нет инструментов давления — она может только взывать к здравому смыслу всех участников. «Она это делает. А переговоры сейчас самое важное, чем мы должны заниматься», — пояснил политик.

Как отмечает телеканал, в прошлом часто звучали призывы к ослаблению санкций, в том числе, чтобы подать позитивный сигнал Москве. В последние дни нередко звучат голоса за ужесточение санкций — но насколько целесообразен такой шаг, когда речь идёт о России и её президенте? По этому поводу Зигмар Габриэль заявил N-TV, что ясно одно: «конфликт, который постоянно существует на протяжении последних лет, нам ничем не поможет». В связи с этим он сам всегда предлагал отправить на восток Украины миротворческую миссию ООН, причём «голубые каски» должны быть вооружены. Они должны действовать решительно и позаботиться о том, чтобы прекращение огня, наконец, наступило, чтобы все тяжёлые вооружения были отведены из региона.

С точки зрения Габриэля, тогда можно будет начать снимать санкции. Однако без перемирия и отвода тяжёлых вооружений это не работает. Ответственность несут обе стороны, также подчеркнул бывший глава МИД Германии: нельзя сказать, что виновата только одна сторона.

После долгих переговоров российский президент одобрил идею миротворческой миссии, но условия оказались слишком различными. Если Германия сейчас станет членом Совета Безопасности ООН, она должна сделать всё, чтобы добиться отправки «голубых касок» на восток Украины, считает Габриэль. «Это то, что нам срочно необходимо: шаги к уменьшению силовых действий». Развитие конфликта никому не нужно, убеждён политик.

По его мнению, хорошо и то, что Дональд Трамп приветствует участие Германии в урегулировании украинского кризиса — но это также связано с тем, что «он сам не хочет ввязываться в конфликт». Раньше было иначе, вспомнил Габриэль. При Обаме США хотя бы были заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в решении проблемы. «Россия тоже этого ожидает». Между тем, сейчас американцы, скорее, хотят дистанцироваться от этой ситуации, но перекладывать ответственность с одного на другого — так не пойдёт, убеждён экс-глава МИД Германии. «Запад, как европейцы, так и американцы, должен разговаривать с Россией, чтобы развитию конфликта пришёл конец», — заявил Зигмар Габриэль в интервью N-TV.