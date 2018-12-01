Польский военный: Россия хочет, чтобы Запад махнул на Украину рукой

Польша должна вытянуть Украину с российской орбиты, заявил в интервью Telewizja Republika польский полковник Петр Вронский. По его мнению, это необходимо сделать потому, что Россия стремится посеять анархию на Украине и добиться того, чтобы Запад махнул на неё рукой.

«Азовское море — это открытая акватория. Но россияне придерживаются совершенно другого мнения. Путин стремится посеять анархию на Украине, чтобы даже Запад махнул на неё рукой», — заявил в беседе с Telewizja Republika польский полковник Петр Вронский, комментируя инцедент в Керченском проливе, обостривший украинско-российские отношения.

Военный уверен, что третья мировая война начнется не скоро. Но он согласен с мнением, что Польша должна вытянуть Украину с российской орбиты. При этом он отмечает, что некритичная политика в отношении Украины вредит не только Польше, но также её южно-восточным соседям.

«Пётр Порошенко явно сам впал в панику. Его смешное военное положение ничего ему не даст. Он уверяет, что Украина не намеревается бороться», — подчеркнул он.

В понедельник посол Украины в Польше Андрей Дещица, который был гостем Polsat News, коснулся темы пассивности Запада в отношении последних событий. «Мы ожидаем ещё большего давления со стороны ЕС, НАТО, Соединенных Штатов и ООН по части освобождения украинских кораблей и моряков. Мы ожидаем, что за нарушение международного права, за попытку присвоения себе права доминировать на Черном море, Россия столкнётся с серьёзными последствиями. Должны быть новые санкции в отношении к России со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. На такую поддержку мы рассчитываем», — говорил он.

Противники Порошенко опасались, что военное положение может быть предлогом для переноса президентских выборов. Глава государства уверил, что выборы пройдут в срок. Порошенко ещё не объявил о намерении переизбераться, но всё указывает на то, что он вновь примет участие в гонке за главный пост в государстве, резюмирует Telewizja Republika.