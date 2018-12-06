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CNN: американский корабль появится в Чёрном море после «захвата» украинских

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Соединённые Штаты готовятся отправить свой военный корабль в Чёрное море, сообщает CNN. Как отмечает канал, Америка идёт на этот шаг в ответ на действия Москвы в Керченском проливе, а именно в ответ на задержание украинских кораблей и моряков.
CNN: американский корабль появится в Чёрном море после «захвата» украинских
Reuters
США начали осуществлять все необходимые приготовления к отправке военного корабля в Чёрное море, сообщает CNN. Вашингтон идёт на этот шаг на фоне напряжённости в регионе, возросшей из-за захвата Россией украинских кораблей и задержания украинских моряков, говорится в статье.
 
Оборонное ведомство США попросило Государственный департамент уведомить Турцию о планах по возможному проходу военного корабля в Чёрное море, сообщает канал со ссылкой на трёх американских чиновников. По их словам, этот шаг — ответ на действия Москвы против Украины в Керченском проливе, соединяющем Чёрное и Азовское моря.
 
В Госдепе США заявили следующее: «Соединённые Штаты совершают действия в соответствии с Конвенцией Монтрё. Мы, однако, не станем комментировать суть нашей дипломатической переписки с правительством Турции».
 
Между тем Минобороны России в среду сообщило о проведённых в восточной части Крыма учениях с применением комплексов ПВО «Панцирь», пишет CNN.
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CNN США Северная Америка
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