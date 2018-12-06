CNN: американский корабль появится в Чёрном море после «захвата» украинских

США начали осуществлять все необходимые приготовления к отправке военного корабля в Чёрное море, сообщает CNN. Вашингтон идёт на этот шаг на фоне напряжённости в регионе, возросшей из-за захвата Россией украинских кораблей и задержания украинских моряков, говорится в статье.

Оборонное ведомство США попросило Государственный департамент уведомить Турцию о планах по возможному проходу военного корабля в Чёрное море, сообщает канал со ссылкой на трёх американских чиновников. По их словам, этот шаг — ответ на действия Москвы против Украины в Керченском проливе, соединяющем Чёрное и Азовское моря.

В Госдепе США заявили следующее: «Соединённые Штаты совершают действия в соответствии с Конвенцией Монтрё. Мы, однако, не станем комментировать суть нашей дипломатической переписки с правительством Турции».

Между тем Минобороны России в среду сообщило о проведённых в восточной части Крыма учениях с применением комплексов ПВО «Панцирь», пишет CNN.