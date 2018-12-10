Daily Star: напряжённость между Россией и Украиной напомнила британскому адмиралу канун Первой мировой

Обострение напряжённости между Россией и Украиной вследствие недавнего инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских кораблей напомнило бывшему командующему Королевскими ВМС Великобритании адмиралу Алану Уэсту о днях, предварявших Первую мировую войну, сообщает Daily Star. В интервью изданию он отметил, что тогда, как и сегодня, страны вели политику балансирования на грани войны.

Бывший командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст выступил с мрачным предупреждением о том, что нынешняя напряжённость между Россией и НАТО походит на дни, предварявшие Первую мировой войну, сообщает Daily Star.

Он обратил внимание на опасность сложившейся ситуации, когда стороны испытывают друг друга на прочность: так, Россию обвиняют в том, что она собирает силы для вторжения на Украину, а украинский президент Пётр Порошенко «умоляет НАТО о помощи».

Алан Уэст, предупреждая о возможном вмешательстве альянса в Чёрном море против России, заявил изданию Daily Star: «Именно это привело к Первой мировой войне. Хотя толчком к ней послужило убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, однако тогда велась политика балансирования на грани войны».

Напряжённость вокруг Крыма, который «был аннексирован» Россией в 2014 году, вновь обострилась после того, как «путинские силы» обстреляли, а потом задержали три украинских корабля. Москва отрицает какие-либо агрессивные намерения, обвиняя Порошенко в разжигании этой ситуации с целью укрепить свою слабеющую популярностью в преддверии намеченных на следующий год президентских выборов на Украине.

«Крайне опасно, когда вы начинаете играть в эту игру, и я действительно задаюсь вопросами по поводу Путина, — заявил изданию адмирал Уэст. — Путин просто лжёт, и хотя Трамп тоже лжёт, но он, по крайней мере, не намерен пробовать атаковать нас и провоцировать тем самым ядерную войну».

Он также указал на то, что ситуация может стать крайне серьёзной, если «Путин начнёт использовать российский войска в Донбассе» для ведения боевых действий против Украины, и всё превратиться в войну между Москвой и Киевом.

«Что именно мы будем делать? Это же не нападение на НАТО, и действительно ли мы хотим отправлять туда войска и ввязываться в горячую войну с Россией из-за Украины. Это очень хороший вопрос. Если мы этого не сделаем, то тогда мы позволим уничтожить Украину. Так что это очень сложный вопрос», — подчеркнул бывший командующий британскими ВМС.

При этом Алан Уэст вполне допускает, что в случае войны между Россией и Украиной, НАТО не станет вмешиваться.

В интервью Daily Star он также назвал российского лидера «боссом мафии», добавив: «Как добираются до мафии? Устраивают охоту за их деньгами».

«Нам нужно ударить по каждому олигарху, заморозить активы не только в нашей стране, но и по всему миру, не давать им распихивать деньги по налоговым гаваням», — подчеркнул Уэст.

Между тем, как отмечает издание, напряжённость продолжает нарастать, поскольку Украина пообещала отправить военные корабли в Керченский пролив с целью помешать России «полностью оккупировать» Азовское море.