Fox News: Порошенко призвал закрыть для российских судов порты США и Европы

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью Fox News призвал западные демократические страны занять более жёсткую позицию в отношении России на фоне обострения напряжённости между Москвой и Киевом. Как напоминает издание, в ноябре в Керченском проливе российские силы обстреляли и задержали украинские военные суда и моряков.

«Это акт агрессии, — подчеркнул Порошенко. — Господин Путин, это война, и это не шутка и не случайность, и не кризис, поскольку регулярные силы под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные суда».

Президент Украины также заявил о необходимости заблокировать российским судам вход в порты США и Европы.

«Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах, — отметил Порошенко в интервью Fox News. — Следует заблокировать вход российских судов в европейские и американские порты, и мы готовы начать координирование по вопросу о том, какие именно действия следует принять немедленно».

Украинский лидер заявил, что реакция мира на инцидент в Керченском проливе была «довольно сильной», но при этом призвал к введению санкций против Москвы, а также к присутствию НАТО в Чёрном море для «сдерживания российской агрессии».

«Никто не знает, в каком месте Путин решит защищать российские интересы завтра», — заявил Порошенко.

Он также указал на то, что Украина нуждается в военной помощи, в том числе в поставках летальных вооружений, которые бы могли помочь украинцам защитить страну от возможной наземной операции, говорится в статье.