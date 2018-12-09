Fox News: Порошенко призвал закрыть для российских судов порты США и Европы

В интервью Fox News президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия «блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах». Он призвал закрыть для российских судов вход в европейские и американские порты.
Президент Украины Пётр Порошенко в интервью Fox News призвал западные демократические страны занять более жёсткую позицию в отношении России на фоне обострения напряжённости между Москвой и Киевом. Как напоминает издание, в ноябре в Керченском проливе российские силы обстреляли и задержали украинские военные суда и моряков.
«Это акт агрессии, — подчеркнул Порошенко. — Господин Путин, это война, и это не шутка и не случайность, и не кризис, поскольку регулярные силы под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные суда».
Президент Украины также заявил о необходимости заблокировать российским судам вход в порты США и Европы.
«Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах, — отметил Порошенко в интервью Fox News. — Следует заблокировать вход российских судов в европейские и американские порты, и мы готовы начать координирование по вопросу о том, какие именно действия следует принять немедленно».
Украинский лидер заявил, что реакция мира на инцидент в Керченском проливе была «довольно сильной», но при этом призвал к введению санкций против Москвы, а также к присутствию НАТО в Чёрном море для «сдерживания российской агрессии».
«Никто не знает, в каком месте Путин решит защищать российские интересы завтра», — заявил Порошенко.
Он также указал на то, что Украина нуждается в военной помощи, в том числе в поставках летальных вооружений, которые бы могли помочь украинцам защитить страну от возможной наземной операции, говорится в статье.
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