Das Erste: Россия отказалась обсуждать керченскую провокацию в «нормандском формате»

В Москве сочли, что провокация украинской стороны в Керченском проливе не вписывается в нормандский формат переговоров, сообщает Das Erste. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Берлине на его слова отреагировали «с недоумением», отмечает немецкий телеканал.

Договорённости не продлились и трёх дней, сообщает Das Erste. Всё-таки Россия отказалась от обсуждения недавнего инцидента в Керченском проливе в формате нормандской четвёрки. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. «Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договорённостей», — заявил он.

О проведении переговоров российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако обе стороны настаивали на своём видении ситуации в Керченском проливе. Глава Кремля обвинил Киев в незаинтересованности в мирном разрешении конфликта. А Меркель подчеркнула, что основная ответственность за обострение конфликта лежит на Москве.

Схожим образом высказался сегодня и представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, на отказ Кремля от участия в переговорах Берлин отреагировал «с недоумением». Он напомнил, что Россия поддерживает украинских сепаратистов, а также «аннексировала» Крым и потому «несёт основную ответственность за кризис и насилие».