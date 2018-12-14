Конгрессмен: Хейли строит из себя «доброго полицейского» рядом с «непредсказуемым» Трампом, но эта роль не для неё

В недавнем интервью NBC постпред США при ООН Никки Хейли рассказала, что использует «непредсказуемость» Трампа как аргумент в переговорах с иностранными дипломатами. По мнению конгрессмена Тулси Габбард, Хейли напрасно изображает из себя «доброго полицейского», ведь её собственная риторика служит разжиганию войны и нагнетанию напряжённости в отношениях с другими ядерными державами.

ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен США: По-моему, самый большой вздор здесь — заявления президента Трампа, Майка Помпео и других в этой администрации о том, что Саудовская Аравия хороший союзник, или наш лучший союзник, или наш лучший друг в регионе…



Эта проблема, убийство журналиста (Джамаля Хашукджи. — ИноТВ) в Турции, проливает свет на более широкий вопрос. По-моему, этот вопрос надо задать в Вашингтоне, и надо получить на него ответ. Где доказательства того, что Саудовская Аравия — наш союзник? Потому что, скажу я вам, есть множество причин считать, что они нам не союзники, что их действия прямо противоречат интересам американского народа и нашей национальной безопасности!



Почему же зять президента (Джаред Кушнер. — ИноТВ) всем этим занимается? Он ведь думает, что убийца Мухаммед бен Салман — его друг. Они его умаслили, соблазнили. Он думает, что добьётся для Израиля произраильского соглашения. Не просто соглашения на Ближнем Востоке, но такого, которое понравится Нетаньяху, самому ярому ликуднику*! Как вообще возможно такое соглашение?



ТУЛСИ ГАББАРД: Некоторые действия этой администрации делают перспективу мирного соглашения между израильтянами и палестинцами ещё более отдалённой. Опять-таки важно, что за этим стоит. Трамп ясно дал понять: им движут деньги и его так называемая сделка с саудовцами о поставке оружия на 110 миллиардов долларов. Он продаёт им это оружие, и его не заботит, как они его используют, устраивая бойню в Йемене! Здесь так много проблем, которые надо решать…



Вы не думаете, что нам стоит смириться с тем фактом, что королевская семья Саудитов никуда не денется и мы ничего не можем с этим поделать?



ТУЛСИ ГАББАРД: Речь не об этом. Я не говорю, что нам надо избавляться от саудовского государства, или правительства, или ещё чего-то. Я вовсе не это имею в виду. Я не верю, что мы вообще должны заниматься сменой режимов — ни в Саудовской Аравии, ни в Иране, ни в Северной Корее…



Ни в Сирии?



ТУЛСИ ГАББАРД: … ни в Сирии, ни в какой другой стране.



Посмотрим следующий фрагмент. Уходящий постпред (США при ООН. — ИноТВ) Никки Хейли рассказала моему коллеге Крейгу Мелвину, как она в ООН извлекала пользу из непредсказуемого поведения президента Трампа. Вот эта странная история.



КРЕЙГ МЕЛВИН, ведущий NBC: Правда ли, что вы обращаете непредсказуемую риторику президента нам на пользу? В дипломатическом смысле.



НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ООН: Если мне требовалось взять телефон и сказать: «Вот что я собираюсь сделать. Вас это устраивает?»… Мы… Мы в каком-то смысле партнёры. Он захочет перейти к более воинственным заявлениям, а я вернусь к постпредам и скажу им: «Знаете, он очень недоволен. Не могу поручиться, что он сделает, а что — нет. Но вот что я вам скажу: если мы введём эти санкции, это его удержит, и он не зайдёт слишком далеко».



Это как с Никсоном, которого называли «безумным бомбометателем». Создать впечатление… А она говорит, что так и делает с людьми, которые ведут с нами переговоры. «Осторожно! Этот парень немного неуравновешенный!».



ТУЛСИ ГАББАРД: При этом она сама лишь усугубляет напряжённость в отношениях с другими мировыми ядерными державами. Ещё сильнее бьёт в эти «ястребиные», неоконсерваторские барабаны войны. Так что, как бы она… Она пытается повернуть всё так, будто она — «добрый полицейский»



Позвольте спросить вас о том, что вас волнует больше всего. Будучи кандидатом, Трамп обещал прекратить глупые войны и помочь военнослужащим. Как вы оцениваете его действия на этом фронте?



ТУЛСИ ГАББАРД: Он толкает страну в неправильном направлении. Мы не только не прекратили ни одной из этих глупых войн, наши войска по-прежнему в Афганистане, Сирии и других странах, в то время как эта администрация создаёт условия для войны с Ираном с целью смены режима.



Дата выхода в эфир 12 декабря 2018 года.



* Ликудник — член израильской правоцентристской партии «Ликуд» (прим. ИноТВ).