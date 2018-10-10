Долги и амбиции: CNN предположил, почему ушла Хейли

Своей отставкой постпред США при ООН Никки Хейли немало удивила много чего повидавший мир американской политики, пишет CNN. Тем не менее, как отмечает канал, уйти Хейли могла по ряду причин, в частности из-за разногласий с высокопоставленными чиновниками администрации, стремления стать президентом если не в 2020-ом, то в 2024 году, а также из-за больших долгов и ипотеки.

Казалось, мир американской политики уже невозможно ничем удивить. Однако постпреду США при ООН Никки Хейли, которая ушла в отставку в этот вторник, это удалось, пишет CNN.

Самой распространённой реакций на это сообщение был возглас: «ЧТО???» В частности, высокопоставленный чиновник Госдепа рассказал каналу, что Хейли сообщила своим подчинённым об отставке лишь утром того же дня. В то же время, по словам одного источника, знакомого с ситуацией, её уход застал врасплох советника по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.

Следующей же реакций на это событие был вопрос: «ПОЧЕМУ???» Версии на эту тему сейчас занимают первые полосы. И, по правде говоря, никому доподлинно не известно, почему Хейли, которой, по всей видимости, удавалось поддерживать хорошие отношения с Трампом, международным сообществом и республиканскими элитами одновременно, внезапно решила уйти.

Трамп, пытаясь минимизировать ущерб от её ухода, выступил на публике со своим постпредом вскоре после сообщений об отставке и заявил, что 1) он знал о её планах ещё на прошлой неделе и 2) она сама приняла подобное решение, потому что прослужила два года и почувствовала, что её время пришло.

«Эти восемь лет были напряжёнными, — заявила Хейли, имея в виду в том числе и свою работу на посту губернатора Южной Каролины. — И я считаю, что срокам полномочий есть предел… Я пока не решила, куда именно я ухожу».

«И это может быть правдой! Однако тот факт, что ни Болтон, ни Помпео понятия не имели о том, что Хейли собирается в отставку, бросает тень подозрений на это объяснение в стиле всё-это-было-частью-плана. Кроме того, потеря этой американки с индейскими корнями за четыре недели до выборов и после очень спорной схватки по Верховному суду… произошла явно в не лучшее для Трампа время», — отмечает CNN.

«Так какие же ещё причины могут стоять за шокирующей отставкой Хейли? — задаётся вопросом канал. — Вот несколько теорий».

1. Её вытесняли такие люди, как Болтон и Помпео.

Ни для кого не секрет, что советник по нацбезопасности и госсекретарь — это «ястребы» в плане внешней политики. Хотя с виду Хейли придерживалась очень жёсткой риторики в ООН, она, по некоторым данным, в неформальной обстановке призывала к сдержанности. Хейли безусловно стала звездой администрации в первый год президентства Трампа, однако она иногда сталкивалась с ним по ряду вопросов, в частности, в плане отношений с Россией.

Во время апрельского телеинтервью Хейли заявила о том, что США введут в отношении Москвы новые санкции. Однако вскоре Трамп заявил об отсутствии таких планов, а Белый дом обвинил во всём «кратковременную путаницу», жертвой которой стала Хейли. На это постпред ответила, что она ничего «не путает».

Учитывая, что на небосводе кабинета Трампа появились Болтон и Помпео, Хейли могла это истолковать как роковое предзнаменование и решить уйти на своих условиях — до того, как её заставят это сделать.

2. Ей нужны были деньги.

Хейли провела очень большое количество времени на выборных или назначаемых должностях. До того, как её выбрали губернатором в 2010 году, она провела шесть лет в законодательном органе штата. Эти должности далеко не самые прибыльные. В 2015 году, за год до того, как она вошла в администрацию Трампа, они с мужем отчитались о годовом доходе в размере около $170 тыс. В 2014 году эта цифра была ближе к $190 тыс. В 2013-ом же году, Хейли и её муж Майкл сообщили о доходе в 270$ тыс.

В тоже время, если верить декларации Хейли о доходах и финансовых обязательствах, она задолжала весьма серьёзные суммы. Сюда, в частности, относятся кредитные карты на сумму от $25 тыс. до $65 тыс., миллионная ипотека и кредитная линия на $250 — $500 тыс.

Учитывая, что один её ребенок учится в университете, а другой собирается туда через несколько лет, Хейли могла прельститься семизначными зарплатами, на которые в частном секторе вполне может рассчитывать человек её полёта.

3. Она метит в президенты.

Мало кто сомневается в том, что Хейли намерена оказаться в Белом доме в определённый момент в будущем. Осознавая, что её отставка станет причиной для разговоров о том, что она станет соперником Трампа в 2020 году, Хейли со смехом отбросила такую возможность и заявила о своём намерении поддержать американского лидера на следующих выборах.

И в самом деле, считает CNN, Хейли слишком умна для того, чтобы бросать Трампу вызов в 2020 году. Хотя рейтинг Трампа среди американского электората довольно низок, он пользуется огромной популярностью среди республиканцев. «На внутрипартийных выборах в 2020 году Трампа не победит никто — ни Хейли, ни кто-нибудь ещё», — уверен CNN.

Однако то, что Хейли не будет баллотироваться в 2020 году не означает, что она не будет баллотироваться вовсе. Вне зависимости от того, выиграет Трамп или проиграет в 2020-ом, республиканская кандидатура на пост президента будет открыта в 2024 году.

Вице-президент Майк Пенс является самым вероятным претендентом на это место, особенно если Трамп останется на второй срок. «Но что если появится спрос на человека, у которого хорошие отношения с миром Трампа, но которого не считают верным единомышленником бывшего президента, который, мягко говоря, является нетрадиционным республиканским кандидатом и президентом?» — задаётся вопросом CNN.

И тут на сцену может выйти Хейли. Она провела в администрации Трампа почти два года, но к 2024 году её не будет там уже шесть лет. Что может стать весьма привлекательным фактором для республиканцев, подводит итог канал.