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Долги и амбиции: CNN предположил, почему ушла Хейли

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Своей отставкой постпред США при ООН Никки Хейли немало удивила много чего повидавший мир американской политики, пишет CNN. Тем не менее, как отмечает канал, уйти Хейли могла по ряду причин, в частности из-за разногласий с высокопоставленными чиновниками администрации, стремления стать президентом если не в 2020-ом, то в 2024 году, а также из-за больших долгов и ипотеки.
Долги и амбиции: CNN предположил, почему ушла Хейли
Reuters

Казалось, мир американской политики уже невозможно ничем удивить. Однако постпреду США при ООН Никки Хейли, которая ушла в отставку в этот вторник, это удалось, пишет CNN.

Самой распространённой реакций на это сообщение был возглас: «ЧТО???» В частности, высокопоставленный чиновник Госдепа рассказал каналу, что Хейли сообщила своим подчинённым об отставке лишь утром того же дня. В то же время, по словам одного источника, знакомого с ситуацией, её уход застал врасплох советника по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.
 
Следующей же реакций на это событие был вопрос: «ПОЧЕМУ???» Версии на эту тему сейчас занимают первые полосы. И, по правде говоря, никому доподлинно не известно, почему Хейли, которой, по всей видимости, удавалось поддерживать хорошие отношения с Трампом, международным сообществом и республиканскими элитами одновременно, внезапно решила уйти.
 
Трамп, пытаясь минимизировать ущерб от её ухода, выступил на публике со своим постпредом вскоре после сообщений об отставке и заявил, что 1) он знал о её планах ещё на прошлой неделе и 2) она сама приняла подобное решение, потому что прослужила два года и почувствовала, что её время пришло.
 
«Эти восемь лет были напряжёнными, — заявила Хейли, имея в виду в том числе и свою работу на посту губернатора Южной Каролины. — И я считаю, что срокам полномочий есть предел… Я пока не решила, куда именно я ухожу».
 
«И это может быть правдой! Однако тот факт, что ни Болтон, ни Помпео понятия не имели о том, что Хейли собирается в отставку, бросает тень подозрений на это объяснение в стиле всё-это-было-частью-плана. Кроме того, потеря этой американки с индейскими корнями за четыре недели до выборов и после очень спорной схватки по Верховному суду… произошла явно в не лучшее для Трампа время», — отмечает CNN.
 
«Так какие же ещё причины могут стоять за шокирующей отставкой Хейли? — задаётся вопросом канал. — Вот несколько теорий».
 
1. Её вытесняли такие люди, как Болтон и Помпео.
 
Ни для кого не секрет, что советник по нацбезопасности и госсекретарь — это «ястребы» в плане внешней политики. Хотя с виду Хейли придерживалась очень жёсткой риторики в ООН, она, по некоторым данным, в неформальной обстановке призывала к сдержанности. Хейли безусловно стала звездой администрации в первый год президентства Трампа, однако она иногда сталкивалась с ним по ряду вопросов, в частности, в плане отношений с Россией.
 
Во время апрельского телеинтервью Хейли заявила о том, что США введут в отношении Москвы новые санкции. Однако вскоре Трамп заявил об отсутствии таких планов, а Белый дом обвинил во всём «кратковременную путаницу», жертвой которой стала Хейли. На это постпред ответила, что она ничего «не путает».
 
Учитывая, что на небосводе кабинета Трампа появились Болтон и Помпео, Хейли могла это истолковать как роковое предзнаменование и решить уйти на своих условиях — до того, как её заставят это сделать.
 
2. Ей нужны были деньги.
 
Хейли провела очень большое количество времени на выборных или назначаемых должностях. До того, как её выбрали губернатором в 2010 году, она провела шесть лет в законодательном органе штата. Эти должности далеко не самые прибыльные. В 2015 году, за год до того, как она вошла в администрацию Трампа, они с мужем отчитались о годовом доходе в размере около $170 тыс. В 2014 году эта цифра была ближе к $190 тыс. В 2013-ом же году, Хейли и её муж Майкл сообщили о доходе в 270$ тыс.
 
В тоже время, если верить декларации Хейли о доходах и финансовых обязательствах, она задолжала весьма серьёзные суммы. Сюда, в частности, относятся кредитные карты на сумму от $25 тыс. до $65 тыс., миллионная ипотека и кредитная линия на $250 — $500 тыс.
 
Учитывая, что один её ребенок учится в университете, а другой собирается туда через несколько лет, Хейли могла прельститься семизначными зарплатами, на которые в частном секторе вполне может рассчитывать человек её полёта.
 
3. Она метит в президенты.
 
Мало кто сомневается в том, что Хейли намерена оказаться в Белом доме в определённый момент в будущем. Осознавая, что её отставка станет причиной для разговоров о том, что она станет соперником Трампа в 2020 году, Хейли со смехом отбросила такую возможность и заявила о своём намерении поддержать американского лидера на следующих выборах.
 
И в самом деле, считает CNN, Хейли слишком умна для того, чтобы бросать Трампу вызов в 2020 году. Хотя рейтинг Трампа среди американского электората довольно низок, он пользуется огромной популярностью среди республиканцев. «На внутрипартийных выборах в 2020 году Трампа не победит никто — ни Хейли, ни кто-нибудь ещё», — уверен CNN.
 
Однако то, что Хейли не будет баллотироваться в 2020 году не означает, что она не будет баллотироваться вовсе.  Вне зависимости от того, выиграет Трамп или проиграет в 2020-ом, республиканская кандидатура на пост президента будет открыта в 2024 году.
 
Вице-президент Майк Пенс является самым вероятным претендентом на это место, особенно если Трамп останется на второй срок. «Но что если появится спрос на человека, у которого хорошие отношения с миром Трампа, но которого не считают верным единомышленником бывшего президента, который, мягко говоря, является нетрадиционным республиканским кандидатом и президентом?» — задаётся вопросом CNN.
 
И тут на сцену может выйти Хейли. Она провела в администрации Трампа почти два года, но к 2024 году её не будет там уже шесть лет. Что может стать весьма привлекательным фактором для республиканцев, подводит итог канал.
 
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источник
CNN США Северная Америка
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выборы дипломатия Дональд Трамп Никки Хейли ООН США
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