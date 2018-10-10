Guardian: «Мне нужен перерыв» — жёсткий критик Кремля и Ирана в ООН покидает команду Трампа

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о том, что к концу года покинет этот пост, пишет The Guardian. Как пишет обозреватель британского издания, в отличие от американского президента Дональда Трампа, Хейли была непримиримым критиком России и Ирана.

Постпред США при ООН Никки Хейли на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете объявила о том, что покинет свой пост в конце года, пишет The Guardian. Как подчёркивается в материале газеты, внезапное решение Хейли «потрясло дипломатов союзных США стран и других высокопоставленных чиновников» и стало неожиданностью для её коллег по Госдепу и Совбезу ООН — в том числе госсекретаря Майка Помпео и советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, которых оно и вовсе «застигло врасплох».

Между тем, по данным The Guardian, сам президент признался, что был проинформирован о скором уходе Хейли заранее. «Она мне об этом сказала, наверное, с полгода назад. Она сказала: «Знаете, в конце года, когда завершится двухгодичный период, я бы хотела отдохнуть какое-то время, мне нужен перерыв»», —цитирует Трампа издание.

Хотя недолгое пребывание на посту отнюдь не редкость для постпредов в ООН, не вполне понятно, почему Хейли не доработала свои два года до конца и ушла до начала выборов в конгресс США, отмечается в материале. Предположения о том, что она хочет выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, сама Хейли опровергла, заявив, что будет поддерживать Трампа. При этом свой шаг дипломат подала как «поступок самоотверженного слуги народа». «Важно, чтобы чиновники знали, когда уйти», — заявила она.

Как пишет автор статьи, среди возможных кандидатов на позицию постпреда — дочь Трампа Иванка, а также её муж Джаред Кушнер, которых сама Хейли «расхвалила». «Джаред — настоящий скрытый гений, которого никто не понимает», — заявила она, отметив, что именно ему принадлежит заслуга по замене Североамериканского соглашения о свободной торговле, а также план мирного урегулирования на Ближнем Востоке. «А Иванка была и остаётся мне хорошим другом, и они оба делают за кулисами много чего такого, о чём хорошо бы было знать большему числу людей», — добавила экс-постпред.

По данным The Guardian, представителями Вашингтона в Организации объединённых наций также могут стать бывшая заместитель советника президента по нацбезопасности Дайна Пауэлл, и посол США в Германии Ричард Гренелл.

«Хейли, которая ранее занимала пост губернатора штата Южная Каролина, была одним из наиболее видных подручных Трампа, работая «лицом» на международной арене для его администрации, так и не выработавшей ясную внешнеполитическую доктрину, — говорится в статье. — Вместе с тем, она открыто продвигала политику, порой противоречащую курсу Белого дома, особенно по вопросу России: тогда как Трамп мало критиковал Кремль, Хейли была последовательным и резким критиком российской политики в Сирии и на Украине, а также её действий в связи с применением химоружия против бывшего российского шпиона в Великобритании в марте». Она также занимала бескомпромиссную позицию и по другим вопросам — выражала полную поддержку Израилю и с «непоколебимой враждебностью» относилась к Ирану, Северной Корее и Венесуэле, пишет обозреватель The Guardian.

Уход Хейли скорее всего с тревогой воспримут союзники США в ООН: несмотря на жёсткую риторику, она выступала в качестве «связного» между Дональдом Трампом и Джоном Болтоном, который относится к организации с «неприязнью», пишет автор. По мнению журналиста, именно Хейли удавалось убеждать Трампа в том, что ООН «полезна для национальных интересов США».