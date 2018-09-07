State: в США догадываются, кто из администрации Трампа стоит за разгромной колонкой в NYT

В издании The New York Times вышла анонимная колонка от имени некоего сотрудника администрации Дональда Трампа, где утверждается, что окружение американского президента не одобряет и пытается всячески скорректировать его политику. Как пишет газета The State, одним из наиболее вероятных авторов этой статьи аналитики называют постпреда США при ООН Никки Хейли.
Политическое пространство США полнится разговорами о том, кто из администрации Дональда Трампа написал анонимную разгромную колонку в The New York Times, автор которой обрушился с резкой критикой на американского президента. И, как отмечает газета The State, одна из вероятных кандидатур, которая, впрочем, далеко не сразу приходит в голову, — постпред США при ООН Никки Хейли.
Хейли, равно как и вице-президент Майк Пенс, — одна из приближённых Трампа. Кроме того, Хейли плотно занимается международными делами и критикует позицию Трампа по России. «Хейли, как и Пенс, амбициозна и положила глаз на место на госслужбе», — отмечают аналитики.
Так, в Twitter провели опрос по этому поводу, и среди вероятных авторов скандальной колонки помимо Никки Хейли назывались глава аппарата Белого дома Джон Келли, министр обороны Джим Мэттис и дочь Трампа Иванка. В итоге в лидеры вышла именно версия с Хейли, которая получила 32% голосов.
Впрочем, не все придерживаются такого мнения. В других источниках утверждают, что скорее всего статью написал генеральный прокурор Джеф Сешнс или, возможно, даже сам Трамп.
В той скандальной колонке большое внимание уделяется внешней политике США — а это как раз та тема, в которой Хейли хорошо разбирается. Там говорится, что чиновники администрации эффективно сотрудничают с союзниками США и принимают меры, чтобы наказать Россию, хотя сам Трамп «отдаёт предпочтение автократам и диктаторам… и не очень высоко ценит связи с союзниками, мыслящими схожим образом».
Сама Никки Хейли эту информацию опровергла. Пресс-секретарь Майка Пенса также отметил, что тот обычно подписывает свои статьи. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что он к этому тоже непричастен, и обвинил СМИ в том, что они таким образом пытаются подорвать позиции президента. Кроме того, он посоветовал автору колонки покинуть свой пост, если уж он несогласен с позицией своего начальника-президента, пишет The State.
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