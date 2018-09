State: в США догадываются, кто из администрации Трампа стоит за разгромной колонкой в NYT

В издании The New York Times вышла анонимная колонка от имени некоего сотрудника администрации Дональда Трампа, где утверждается, что окружение американского президента не одобряет и пытается всячески скорректировать его политику. Как пишет газета The State, одним из наиболее вероятных авторов этой статьи аналитики называют постпреда США при ООН Никки Хейли.

Reuters

Политическое пространство США полнится разговорами о том, кто из администрации Дональда Трампа написал анонимную разгромную колонку в The New York Times, автор которой обрушился с резкой критикой на американского президента. И, как отмечает газета The State, одна из вероятных кандидатур, которая, впрочем, далеко не сразу приходит в голову, — постпред США при ООН Никки Хейли.



Хейли, равно как и вице-президент Майк Пенс, — одна из приближённых Трампа. Кроме того, Хейли плотно занимается международными делами и критикует позицию Трампа по России. «Хейли, как и Пенс, амбициозна и положила глаз на место на госслужбе», — отмечают аналитики.



Так, в Twitter провели опрос по этому поводу, и среди вероятных авторов скандальной колонки помимо Никки Хейли назывались глава аппарата Белого дома Джон Келли, министр обороны Джим Мэттис и дочь Трампа Иванка. В итоге в лидеры вышла именно версия с Хейли, которая получила 32% голосов.



Впрочем, не все придерживаются такого мнения. В других источниках утверждают, что скорее всего статью написал генеральный прокурор Джеф Сешнс или, возможно, даже сам Трамп.



В той скандальной колонке большое внимание уделяется внешней политике США — а это как раз та тема, в которой Хейли хорошо разбирается. Там говорится, что чиновники администрации эффективно сотрудничают с союзниками США и принимают меры, чтобы наказать Россию, хотя сам Трамп «отдаёт предпочтение автократам и диктаторам… и не очень высоко ценит связи с союзниками, мыслящими схожим образом».



Сама Никки Хейли эту информацию опровергла. Пресс-секретарь Майка Пенса также отметил, что тот обычно подписывает свои статьи. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что он к этому тоже непричастен, и обвинил СМИ в том, что они таким образом пытаются подорвать позиции президента. Кроме того, он посоветовал автору колонки покинуть свой пост, если уж он несогласен с позицией своего начальника-президента, пишет The State.

