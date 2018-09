State: в США догадываются, кто из администрации Трампа стоит за разгромной колонкой в NYT

В издании The New York Times вышла анонимная колонка от имени некоего сотрудника администрации Дональда Трампа, где утверждается, что окружение американского президента не одобряет и пытается всячески скорректировать его политику. Как пишет газета The State, одним из наиболее вероятных авторов этой статьи аналитики называют постпреда США при ООН Никки Хейли.