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Никки Хейли: своим поведением Россия делает «невозможными» отношения с США

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Уходящая с поста постпреда США при ООН Никки Хейли раскритиковала Россию за её «агрессивные действия», заявив, что она делает отношения Москвы с Вашингтоном «невозможными», пишет The Hill. По мнению Хейли, США пытаются наладить с Россией диалог, однако до тех пор, пока она не изменит свою политику, ни о каком прогрессе в этом отношении не может быть и речи.
Никки Хейли: своим поведением Россия делает «невозможными» отношения с США
Reuters

Уходящая с поста постпреда США при ООН Никки Хейли раскритиковала Россию за её «агрессивные действия» за рубежом, заявив, что поведение Москвы делает отношения с США «невозможными», пишет The Hill.

«Соединённые Штаты стремятся наладить отношения с Россией, однако до тех пор, пока она продолжает заниматься тем, чем занимается, это невозможно», — заявила постпред на программе Today канала NBC News.
 
В частности, Хейли указала на «российскую агрессию» по отношению к Украине и отравление двух бывших российских агентов на территории Великобритании как на действия, которые «нельзя спускать с рук».
 
«Нельзя отравить человека в другой стране, как они поступили со Скрипалями, и избежать последствий. Нельзя вторгнуться на Украину и думать, что остальной мир ничего не заметит», — заявила постпред.
 
Хотя президент США Дональд Трамп не стал публично осуждать Москву за её «провокации», члены его администрации, в том числе и Хейли, себя в этом плане не сдерживают, отмечает The Hill.
 
Россия столкнулась с критикой и новыми санкциями вскоре после того, как западные державы пришли к выводу, что «Кремль заказал отравление» бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
 
Во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал восстановить отношения с Россией, отметив, что было бы неплохо, если бы они поладили с Владимиром Путиным. Тем не менее в прошлом месяце американский лидер отменил встречу со своим российским коллегой на саммите G20 в Аргентине из-за обострения в отношениях между Москвой и Киевом, напоминает газета.
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источник
Hill США Северная Америка
теги
агрессия геополитика дипломатия Дональд Трамп Никки Хейли Россия США
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