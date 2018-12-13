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УП: Порошенко передал НАТО и ЕС предложения по новым санкциям против России

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Украинский президент Пётр Порошенко передал НАТО и ЕС предложения по новым санкциям против России. Как передаёт «Украинская правда», на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Порошенко также выразил надежду на то, что на саммите лидеры государств-членов ЕС примут решение о продлении на следующие полгода экономических санкций против России.
УП: Порошенко передал НАТО и ЕС предложения по новым санкциям против России
Reuters

Киев передал ЕС и НАТО фамилии российских военных, представителей ФСБ, причастных к «захвату» украинских судов и экипажей 25 ноября в Чёрном море. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса.

«О конкретных санкциях: вчера мы передали президенту Европейского совета Туску, а сегодня я передал генеральному секретарю НАТО конкретные фамилии российских военных, представителей ФСБ, которые были задействованы в пиратской операции в Чёрном море», — сказал Порошенко.
 
Украинский президент также выразил надежду на то, что на саммите в четверг лидеры государств-членов ЕС примут решение о продлении на следующие полгода экономических санкций, введенных против России.
 
Как пишет издание, лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе предложат помощь украинским регионам, «пострадавшим от действий России в Азовском море», но новые санкции против России не будут введены. 
 
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источник
Украинская правда Украина Европа
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